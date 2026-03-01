Astrólogo habló de las elecciones 2026 y reveló a los posibles ganadores según los astros: no es Cepeda

El astrólogo colombiano Mauricio Puerta volvió a generar conversación tras referirse al panorama de las elecciones presidenciales de Colombia en 2026 desde un enfoque poco convencional: la astrología, análisis que compartió durante su participación en el pódcast Anótalo, donde explicó que los ciclos planetarios podrían influir en la visibilidad de algunos aspirantes más que en un resultado definitivo.

Según Puerta, la astrología no funciona como una predicción exacta ni como una “bola de cristal”, sino como una herramienta de observación de ciclos y energías que, desde esta disciplina, coinciden con etapas de mayor protagonismo público. En ese sentido, señaló que ciertos movimientos planetarios, especialmente los relacionados con Júpiter, suelen asociarse simbólicamente con periodos de expansión, reconocimiento y oportunidades.

El astrólogo explicó que Júpiter tarda más de una década en completar su recorrido por el zodiaco y permanece cerca de un año en cada signo, lo que, desde la interpretación astrológica, podría coincidir con momentos de crecimiento personal o mayor exposición mediática para determinadas figuras públicas.

Dentro de su análisis, Puerta mencionó que durante las elecciones presidenciales de 2022 el tránsito de Júpiter se encontraba en Aries, una coincidencia que consideró llamativa al observar que algunas figuras visibles en ese ciclo político estaban vinculadas a ese signo zodiacal. Sin embargo, aclaró que esto no implica causalidad ni permite anticipar resultados electorales.

¿Quién podría ganar las elecciones según el astrologo?

Entre los nombres que calificó como “interesantes” desde la óptica astrológica mencionó a Abelardo de la Espriella y a Mauricio Lizcano, destacando que, bajo esa lectura simbólica, podrían tener momentos de mayor visibilidad en un eventual escenario electoral.

Aun así, Puerta fue enfático en que es demasiado temprano para sacar conclusiones sobre las elecciones de 2026 y que su planteamiento busca abrir reflexiones más que ofrecer certezas. Además, subrayó que el éxito político no depende de ciclos planetarios, sino de factores sociales, económicos y coyunturales que la astrología no puede medir de forma directa.