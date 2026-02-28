¿Imbatible? Iván Cepeda sigue liderando la intención de voto a la presidencia en nueva encuesta

A tan solo días de llevarse a cabo las elecciones legislativas y consultas interpartidistas, han salido a la luz varias encuestas que miden la intención de voto de quienes aspiran a llegar al Congreso y la presidencia de la República. El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aparece nuevamente como el político más cercano de reemplazar a Gustavo Petro.

En las últimas horas, la encuesta realizada por Guarumo-EcoAnalítica y revelada por El Tiempo, demuestra la tendencia que ha venido siendo en otros sondeos, donde el senador de izquierda sigue liderando.

De acuerdo con la medición, Iván Cepeda obtendría en primera vuelta presidencial el 31,7% de los votos, seguido aparece su más acérrimo contradictor Abelardo de la Espriella con un 22,6%; en el tercer lugar estaría la senadora Paloma Valencia quien repuntaría con un 10%.

Intención de voto en primera vuelta presidencial

- Iván Cepeda 31,7%

- Abelardo de la Espriella 22,6%

- Paloma Valencia 10%

- Claudia López 5%

- Sergio Fajardo 3,6$

- Vicky Dávila 2,7%

- Juan Manuel Galán 2,5%

- Enrique Peñalosa 2,2%

- Juan Carlos Pinzón 1,5%

Esta encuesta señala que si bien Cepeda tuvo una reducción de 1,9 puntos porcentuales frente al sondeo que se hizo en enero, sigue siendo la primera opción de los colombianos.

Respecto a Abelardo de la Espriella, tuvo un importante aumento del 4,4 puntos porcentuales en comparación a enero.

Sin embargo, al ser consultados por una segunda vuelta presidencial, nuevamente Iván Cepeda aparece como el ganador absoluto en todos los escenarios posibles. No obstante llama la atención el significativo número de indecisos.

Intención de voto en segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Iván Cepeda - 39,1%

Abelardo de la Espriella - 35,2%

Ninguno - 25,7%

También se puso a consideración si la segunda vuelta fuera entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo, allí el ganador con amplia ventaja sería el senador,

Iván Cepeda - 40,6%

Sergio Fajardo - 25,7%

Y si la elección estuviera entre Cepeda y Paloma Valencia, el candidato del Pacto Histórico también la derrotaría con ventaja.

Iván Cepeda - 40%

Paloma Valencia - 26,4%

Ficha técnica

Universo representado Conjunto de personas adultas (mayores de 18 años) en hogares no institucionalizados del territorio colombiano (rural y urbano), con intención de votar en las elecciones que se realizarán en el año 2026. La población objetivo tiene una cobertura del 99% del universo en estudio e incluye a 21,6 millones de adultos con intención de votar. La importancia o peso de las regiones es la siguiente: Bogotá: 17,7%; Caribe: 18,6%; Centro-oriente: 20,8%; Centro-sur: 8,8%; Eje Cafetero: 17,9% y Pacífico: 16,2%. Marco muestral El marco muestral que soporta el diseño probabilístico de la muestra es el Marco Geoestadístico Nacional provisto por el Dane.

En el diseño de la muestra también se tuvieron en cuenta las proyecciones de población al año 2026 publicadas por el Dane y la votación detallada en la contienda electoral del 29 de mayo de 2022 provista por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Tipo de muestreo y procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales Muestreo Probabilístico, estratificado y en cuatro etapas; en cada etapa se seleccionó una muestra aleatoria simple de unidades estadísticas.

Las unidades estadísticas son municipios, manzanas cartográficas, hogares y personas adultas. La variable más importante de la estratificación estadística es la región geográfica, construida con criterios geográficos y el comportamiento electoral de sus habitantes en las elecciones presidenciales del 29 de mayo del año 2022. El diseño de la muestra considera los lineamientos técnicos establecidos en la Ley 2494 de 2025. El detalle de la conformación de las regiones geográficas y los procedimientos utilizados para seleccionar las unidades estadísticas se encuentran en el documento técnico disponible para consulta de los interesados.

Tamaño de la muestra Encuesta a 3.867 adultos (3.155 en zonas urbanas y 712 en zonas rurales) con intención de votar en el año 2026, distribuidos en 77 municipios de Colombia. Margen de error de diseño y nivel de confianza. El nivel de confianza global es de 95%. El margen de error de muestreo global es de 2,0%. Técnica de recolección de datos Encuesta presencial en hogares. Se utilizaron tarjetones con logos de Partidos o movimientos políticos y fotografías de los probables candidatos como material de ayuda al encuestado.

No hubo contraprestación al encuestado por responder la encuesta. No se realizaron procesos de imputación de datos. Nombres y apellidos de los profesionales en estadística responsables de la encuesta Samuel José Yaya Rodríguez. Temas concretos a los que se refiere Intención de voto por los probables candidatos a la Presidencia de Colombia y favorabilidad de los Partidos o movimientos políticos en Colombia. Texto literal de las preguntas formuladas y el orden en el que se realizaron Consultar el cuestionario utilizado en la encuesta.

Candidatos, personas o instituciones por quienes se indagó Precandidatos a la presidencia de Colombia y Partidos Políticos que probablemente participarán en la contienda electoral del 8 de marzo de 2026. Consulte el detalle en el cuestionario utilizado en la encuesta. Espacio geográfico y período de tiempo en que se realizó La encuesta se implementó en 77 municipios de Colombia seleccionados aleatoriamente. El operativo de campo se realizó del 19 al 25 de febrero de 2026.

Municipios de muestra Acacías (24), Agua de Dios (22), Aguachica (44), Agustín Codazzi (48), Anserma (26), Arbeláez (18), Barbosa (23), Barranca de Upía (44), Barrancabermeja (22), Barranquilla (167), Becerril (24), Bello (37), Bogotá, D.C. (516), Bucaramanga (126), Buesaco (46), Caldono (30), Calima (34), Cartagena de Indias (99), Cartago (10), Castilla la Nueva (18), Cocorná (23), Duitama (32), El Espino (20), El Santuario (23), El Tambo (34), Envigado (43), Filandia (23), Florencia (40), Florida (37), Giraldo (26), Girardota (40), Guadalajara de Buga (51), Guamal (39), Guarne (46), Ibagué (94), Medellín (218), Mocoa (70), Moniquirá (30), Montenegro (57), Mosquera (37), Neiva (46), Palestina (35), Pasto (50), Pereira (27), Planeta Rica (41), Puerto Parra (20), Puerto Tejada (35), Quibdó (40), Río Frío (38), Rionegro (22), Sabanalarga (36), Sabaneta (9), San Andrés de Sotavento (31), San Antero (40), San Cayetano (37), San José (61), San José de Cúcuta (68), San Zenón (25), Santa Ana (15), Santa Fé de Antioquia (28), Santiago de Cali (189), Santo Tomás (27), Sibaté (44), Sincelejo (34), Soacha (78), Soledad (27), Tasco (28), Topaipí (34), Tota (28), Tuchín (41), Tunja (41), Ulloa (31), Une (11), Vegachí (19), Ventaquemada (38), Villa del Rosario (33), Villavicencio (99).