Elecciones 2026: La guía definitiva de la Fiscalía para identificar y denunciar delitos electorales este 8 de marzo

El reloj corre para las próximas elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas. Mientras las calles se inundan de propaganda y los debates suben de tono en redes sociales, la Fiscalía General de la Nación ha activado un plan de choque para garantizar que la jornada del 8 de marzo sea transparente.

A través de la Resolución 0047 de febrero de 2026, el ente acusador definió una hoja de ruta estricta para investigar y judicializar cualquier irregularidad. Pero, ¿sabes realmente qué acciones pueden llevar a un candidato o a un ciudadano a la cárcel? Aquí te lo contamos.

El plan de la Fiscalía: Vigilancia antes, durante y después

La estrategia de este año no se limita únicamente al día de las votaciones. La Fiscalía está habilitada para perseguir hechos delictivos que ocurran en la etapa previa (campañas) y en el conteo posterior de votos. Para facilitar la participación ciudadana, se habilitarán puntos de recepción de denuncias en zonas de alta afluencia y lugares con presencia física de la entidad.

Delitos cometidos por Candidatos: El juego sucio tiene precio

No todo vale en la búsqueda de un escaño en el Congreso. La justicia tiene la lupa puesta sobre los aspirantes que crucen estas líneas rojas:

Financiación ilícita : Usar dineros de actividades criminales o desviar recursos públicos para la campaña.

: Usar dineros de actividades criminales o desviar recursos públicos para la campaña. Corrupción al sufragante: Presionar, engañar o manipular al ciudadano para obtener su voto.

Presionar, engañar o manipular al ciudadano para obtener su voto. Violación de topes: Superar los límites de gastos establecidos por la ley electoral.

El Ciudadano: Responsabilidades en las urnas

El ciudadano no solo es votante, también puede ser sujeto de delitos si incurre en prácticas que alteren el orden democrático:

Trashumancia electoral: El famoso “trasteo de votos”, que consiste en inscribir la cédula en una localidad distinta a la de residencia.

El famoso “trasteo de votos”, que consiste en inscribir la cédula en una localidad distinta a la de residencia. Suplantación: Intentar votar por otra persona o utilizar documentos falsos.

Intentar votar por otra persona o utilizar documentos falsos. Saboteo: Impedir el desarrollo normal del escrutinio o amenazar a candidatos y jurados.

Servidores Públicos: Bajo vigilancia extrema

Quienes trabajan para el Estado tienen una responsabilidad mayor. La Fiscalía castigará severamente a los funcionarios que:

Utilicen bienes del Estado o recursos públicos para proselitismo.

Presionen a subordinados para votar por determinado partido.

Alteren resultados electorales o sean cómplices en fraudes de votos.

¿Cómo y dónde denunciar?

La transparencia depende de la denuncia. Si eres testigo de compra de votos, amenazas o uso indebido de recursos, recuerda que el voto debe ser libre, secreto y espontáneo. La Fiscalía mantendrá canales abiertos en todo el país para recibir reportes en tiempo real durante la jornada del 8 de marzo.

Proteger la democracia es una tarea compartida. Ante cualquier irregularidad, no guardes silencio; la Resolución 0047 es la herramienta legal para asegurar que tu voluntad en las urnas sea respetada.