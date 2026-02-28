Noticias

Elecciones 2026: La guía definitiva de la Fiscalía para identificar y denunciar delitos electorales este 8 de marzo

Conozca la lista de delitos electorales que la Fiscalía vigilará este 8 de marzo. Evita fraudes, presiones y protege la democracia en Colombia.

Elecciones regionales 2023, puesto de votación de Unicentro
Elecciones regionales 2023, puesto de votación de Unicentro (Juan Pablo Pino)
Por Manuel Quintana

El reloj corre para las próximas elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas. Mientras las calles se inundan de propaganda y los debates suben de tono en redes sociales, la Fiscalía General de la Nación ha activado un plan de choque para garantizar que la jornada del 8 de marzo sea transparente.

Le puede interesar: ¿Quién pagó por la tarima del cierre de campaña del Centro Democrático? Paloma Valencia denuncia presuntas irregularidades

A través de la Resolución 0047 de febrero de 2026, el ente acusador definió una hoja de ruta estricta para investigar y judicializar cualquier irregularidad. Pero, ¿sabes realmente qué acciones pueden llevar a un candidato o a un ciudadano a la cárcel? Aquí te lo contamos.

El plan de la Fiscalía: Vigilancia antes, durante y después

La estrategia de este año no se limita únicamente al día de las votaciones. La Fiscalía está habilitada para perseguir hechos delictivos que ocurran en la etapa previa (campañas) y en el conteo posterior de votos. Para facilitar la participación ciudadana, se habilitarán puntos de recepción de denuncias en zonas de alta afluencia y lugares con presencia física de la entidad.

Delitos cometidos por Candidatos: El juego sucio tiene precio

No todo vale en la búsqueda de un escaño en el Congreso. La justicia tiene la lupa puesta sobre los aspirantes que crucen estas líneas rojas:

  • Financiación ilícita: Usar dineros de actividades criminales o desviar recursos públicos para la campaña.
  • Corrupción al sufragante: Presionar, engañar o manipular al ciudadano para obtener su voto.
  • Violación de topes: Superar los límites de gastos establecidos por la ley electoral.

El Ciudadano: Responsabilidades en las urnas

El ciudadano no solo es votante, también puede ser sujeto de delitos si incurre en prácticas que alteren el orden democrático:

  • Trashumancia electoral: El famoso “trasteo de votos”, que consiste en inscribir la cédula en una localidad distinta a la de residencia.
  • Suplantación: Intentar votar por otra persona o utilizar documentos falsos.
  • Saboteo: Impedir el desarrollo normal del escrutinio o amenazar a candidatos y jurados.

Servidores Públicos: Bajo vigilancia extrema

Quienes trabajan para el Estado tienen una responsabilidad mayor. La Fiscalía castigará severamente a los funcionarios que:

  • Utilicen bienes del Estado o recursos públicos para proselitismo.
  • Presionen a subordinados para votar por determinado partido.
  • Alteren resultados electorales o sean cómplices en fraudes de votos.

¿Cómo y dónde denunciar?

La transparencia depende de la denuncia. Si eres testigo de compra de votos, amenazas o uso indebido de recursos, recuerda que el voto debe ser libre, secreto y espontáneo. La Fiscalía mantendrá canales abiertos en todo el país para recibir reportes en tiempo real durante la jornada del 8 de marzo.

Proteger la democracia es una tarea compartida. Ante cualquier irregularidad, no guardes silencio; la Resolución 0047 es la herramienta legal para asegurar que tu voluntad en las urnas sea respetada.

Tags

Lo que debe saber

Lo Último