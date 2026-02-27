Lincoln Palomeque desempolvó recuerdo de su relación con Carolina Cruz

Lincoln Palomeque es uno de los galanes de la actuación en Colombia, que desde muy joven mostró su talento en las pantallas. El actor de 48 años, estudio administración de empresas, pero después se iría acercando al mundo del espectáculo hasta llegar a estudiar actuación en la Casa del Teatro Nacional, su primera aparición en pantalla sería para la recordada telenovela ‘Padres e Hijos’.

Palomeque se ha consolidado como uno de los actores más queridos y respetados de la industria. Su participación en producciones como “Café con aroma de mujer” y “Perfil falso” lo han llevado a alcanzar fama a nivel internacional, razón por la que durante más de una década ha protagonizado las portadas de revistas de farándula nacionales como internacionales.

Así el actor quiso recordar algunas de ellas en donde es tildado como uno de los galanes de la televisión colombiana, también acompañado de figuras como Rafael Novoa, Zharick León, Natalia Durán, Miguel Varoni, Laura Acuña, Juliana Galvin. En una de estas revistas, el actor hizo parte de los 60 más bellos del 2008, misma edición que protagonizó con su expareja, Carolina Cruz.

La relación entre las dos figuras se mantuvo por un largo tiempo, estando casados desde el 2014 hasta el 2022, dejando como fruto de su matrimonio a los pequeños Matías y Salvador. A pesar de que la pareja de celebridades le puso fin a su relación sentimental, han mantenido una relación cordial y respetuosa, priorizando el bienestar de sus hijos.

Sin embargo, en este “TBT” de Palomeque, también recordó una portada junto a Carolina Cruz para la revista Aló en 2010, esto debido a su segundo aniversario que fue celebrado en Curazao, por lo que fue categorizada como la pareja de ese año. Al respecto, el actor indicó: " Recordando algunas portadas de revistas en mi carrera, de todo un poco, las ultimas 7 son las mejores, que dicen?? Los leo".

¿Quién es el novio de Carolina Cruz?

Actualmente, el novio de la presentadora y modelo colombiana Carolina Cruz es Jamil Farah,un piloto de avión sanandresano que es aproximadamente 12 años menor que ella.Tras su mediática separación del actor Lincoln Palomeque, con quien compartió más de una década y tuvo dos hijos, Carolina decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

La relación se hizo pública a principios de 2023 y, desde entonces, se les ha visto compartir momentos especiales en viajes y eventos, manteniendo un perfil que combina la discreción con muestras ocasionales de afecto en redes sociales. Jamil Farah no solo destaca por su carrera en la aviación comercial, sino también por su estilo de vida activo y su gusto por los deportes extremos y el mar, algo que parece encajar perfectamente con la energía de la empresaria.

Aunque al principio manejaron su romance con total reserva, hoy en día se muestran como una pareja sólida y relajada.