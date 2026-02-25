“¿En cada reality va a buscar novia?“, televidentes sobre el romance de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz

Una semana más en ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en la cual la tensión va en aumento, añadiendo cambios inesperados. Hasta ahora, el reality ha vivido momentos críticos como la reciente eliminación del polémico influencer Nicolás Arrieta (quien salió con apenas un 7,72% de apoyo). Mientras que, afuera ronda el rumor del fin del After Show de Karen Sevillano y Vicky Berrio, debido a un cambio de programación, dejando por fuera el formato.

Por otro lado, la casa se también se ha renovado con el ingreso de caras conocidas como Lady Noriega y Juan Carlos Arango, buscando dinamizar una convivencia que ya ha sumado expulsiones y retornos estratégicos como el de Melissa Gate. El amor también estaría entrando al juego, de la mano de Alejandro Estrada y Yuli Ruíz, siendo la primera pareja de la temporada.

Sin embargo, antes de que se consolidara el romance, ambas figuras habían demostrado su intención de tener solo una amistad, aclarando que no tenían la intención de usar esto como estrategia: “Nosotros dos sabemos que simplemente hay una bonita amistad. (...) Afuera sí tienen toda la verdad, lo que acá no; por lo menos nosotros vamos a algunas cenas y ellos pensarán que nos besamos, y que realmente ya hay una relación. Nosotros dos sabemos que no. Lo del beso lo tomé como un trabajo, no le pongo malicia”, afirmó Yuli.

“No tengo ni la necesidad ni la prisa de salir de acá con una relación; afuera hay muchas oportunidades. Tampoco estoy con la vaina de tener a alguien afuera; yo he sido claro y lo he dicho a la cámara. (...) Acá estamos en un proyecto y en todas las novelas me ha tocado besar a una mujer”, añadió Alejandro cuando durante una prueba tuvieron que interpretar un apasionado beso.

No obstante, las palabras dichas en aquella conversación quedaron al aire, debido a que con el paso de la competencia la cercanía ha sido más notaria, hasta el punto de verlos dándose algunos besos en las noches. Esta vez, tras la sanción de Alejandro Estrada, Yuli lo visitó en el calabozo, lugar que aprovecharon para darse muestras de amor sin problema.

Al respecto han surgido algunos comentarios, tanto positivos como negativos hacia la pareja: “Ese hombre en todos los realitys consigue mujer, en Master Chef a Dominica. Ahora esta”, “Este tipo de risa cada reality que va se enamora de una...”, “A Karina le tiraban por eso y a estos le aplauden, doble moral”, son algunas de las opiniones en redes sociales".