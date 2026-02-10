Sara Uribe y Marilyn Patiño revelaron si volverían a ser parte de un reality como ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos 3′ continua su competencia en donde tiene a una larga lista de famosos conviviendo en un solo lugar. En lo corrido de dicha temporada, han habido tensionantes momentos que han dado de hablar en el mundo digital, como lo fue la expulsión de Johanna Fadul tras su comentario racista hacia el participante Campanita durante un posicionamiento.

Esta entrega se caracterizó por llevar caras conocidas de la actuación, como lo es Marilyn Patiño y de realities del canal, de parte de Sara Uribe, dupla que se convirtió en la más reciente eliminada, esto por decisión de público. La eliminación del pasado domingo trajo como diferencia que los nominados estaban por parejas, por lo que la placa quedó conformada a parte de las dos mujeres por Jay Torres y Palau, Alexa y Yuli, Manuela Gómez y Campanita quienes tuvieron que apelar al apoyo del público para continuar en competencia.

En redes sociales, desde días antes, circularon encuestas no oficiales y opiniones divididas sobre cuál de estas parejas sería la próxima en abandonar el reality. Finalmente, durante la transmisión en vivo, se confirmó la salida de Sara Uribe y Marilyn Patiño al obtener el 16,58%, siendo el porcentaje más bajo, decisión que generó diversas reacciones tanto dentro de la casa como entre los televidentes.

La despedida estuvo marcada por mensajes de agradecimiento, abrazos y palabras de aliento, evidenciando el impacto emocional que ha tenido la experiencia para los participantes.

¿Sara Uribe y Marilyn Patiño realmente querían salir del reality volverían a participar en un formato de este tipo?

Después de casi un mes dentro de la competencia, Sara y Marylin salieron para retomar su vida cotidiana, pero antes estuvieron hablando con diferentes medios, entre ellos Publimetro, donde dieron más detalles de su participación. Uno de los temas que respondieron sin pensar, es si volverían a un reality de este tipo, donde tengan que convivir con más personas.

En el caso de Sara Uribe, quien ya ha pasado por dos realities más, reveló sin pensar que no, indicando que con esta casa había sido suficiente para ella, mientras que Marilyn se mostró más enérgica y acepto participar en otro formato si llega en algún momento la propuesta.

Otro de los aspectos, es que ya en varias ocasiones se les escucho diciendo que querían irse, frente a esto respondieron que era cierto, sobre todo Sara, quien dijo que había sido difícil tener que aguantar los conflictos y la comida, indicando que si suelen aguantar hambre.

También recalcó Marily: “Yo fui feliz, triste, estuve con las emociones a flor de piel, fui yo, como me defendí con argumentos en los posicionamientos desde mi educación y principios y valores, estoy contenta“, mientras que Sara: “Yo disfruté, obviamente ya estaba cansadita, ya me quería ir y sentía que ya se iba a poner pesada la casas con lo que venía, más comentarios fuertes, más agresiones, más hambre. Cada vez las emociones van jugando un papel muy fuerte y no quería verme involucrada ahí (...)“.