Shakira reveló pícaros detalles de su relación con Alejandro Sanz; mencionó el parecido físico con la novia del artista

Durante varios años en el mundo del entretenimiento se ha especulado un posible romance entre Alejandro Sanz y Shakira, esto debido a la estrecha amistad que han mantenido y a la notable química que lograron trasmitir en las colaboraciones musicales que tienen juntos. La cercanía que solían tener ha alimentado las sospechas de una relación sentimental más allá de la amistad.

Sin embargo, ni Sanz ni Shakira han confirmado oficialmente estos rumores, lo que ha dejado a sus seguidores intrigados y debatiendo sobre la verdadera naturaleza de su relación. Estas especulaciones revivieron con el estreno del "Cuando Nadie Me Ve" de Sanz, el pasado 27 de enero, que aborda su vida y carrera, pero también tiene una participación especial la barranquillera.

Uno de los fragmentos que dio de hablar en redes sociales, fue cuanto la cantante conoció a Candela Márquez, novia del español, abordo de un avión. En la escena se observa a Shakira saludando cordialmente a la actriz con un “Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto”, seguido de un abrazo.

El detalle que llamó la atención surgió cuando Shakira se acercó a Sanz y le transmitió el comentario de sus hijos, Milan y Sasha: “Me dicen mis hijos: ‘¡Es igual a ti la novia de Alejandro!’”. La reacción de Sanz, visiblemente sorprendido, quedó registrada en cámara. Otro de los momentos de la barranquillera, es cuando frente a la cámara se refiere a su relación con el artista, destacando la conexión creativa entre ambos:

“Él dice que nunca ha sido un santo y la gente lo sabe. Había mucha química con Alejandro. Somos muy traviesos los dos. Él es muy travieso, tiene cara de pillo. Por lo general me porto bastante bien, pero también tengo algo de traviesa”, expresó la artista entre risas.

A la par, fueron rondado clips de un video grabado por Sanz en su casa en Miami, el tras la cámara apunta hacia Shakira, mientras comparten algunas cervezas y tienen profundas conversaciones. “Alejandro es tremendo, tremendo pero me he salvado, yo me he salvado”, dice Shakira, mientras que él: “Lo que tenemos es demasiado bonito para estropearlo con pamplinas”.

¿Quién era la novia de Alejandro Sanz?

A fecha de hoy, enero de 2026, Alejandro Sanz se encuentra soltero, tras haber finalizado su relación con la actriz Candela Márquez a finales de diciembre de 2025. La pareja, que hizo oficial su noviazgo en noviembre de 2024 durante la gala de los Latin Grammy, decidió separarse después de poco más de un año de relación.

Aunque se les vio muy unidos en eventos públicos y redes sociales, e incluso ella aparece en el reciente documental del cantante Cuando nadie me ve, la ruptura se confirmó recientemente.

En el caso de Candela Márquez, es una reconocida actriz española, nacida en Valencia el 28 de febrero de 1988. Aunque comenzó su carrera en España con participaciones en series como Aída y La Fuga, alcanzó una gran popularidad internacional, especialmente en México, donde se convirtió en una estrella de las telenovelas.