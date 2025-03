“Qué feliz el abuelo”: Alejandro Sanz posa como nunca con sus hijos y su novia pero haters lo tunden por su aspecto

Alejandro Sanz no pierde la oportunidad de gritar su amor por Candela Márquez, la actriz valenciana que es 19 años menor que él. El cantante, conocido por su hermetismo en la vida privada, ahora comparte con orgullo su relación con Candela, especialmente tras un periodo complicado con su salud mental. Sin embargo, más allá del romance, en redes sociales la conversación ha girado en torno a su apariencia y la notable diferencia de edad con su pareja.

Hace unos días, Alejandro organizó una fiesta sorpresa para Candela con motivo de su cumpleaños. La celebración, con temática mexicana, incluyó mariachis, tacos y bebidas tradicionales, y las imágenes del evento mostraron la complicidad de la pareja. Sin embargo, lo que debió ser un momento de alegría se convirtió en un foco de críticas.

Alejandro Sanz y su foto familiar que desató burlas

Ahora, el cantante ha vuelto a estar en el ojo del huracán tras posar junto a Candela y sus dos hijos mayores, Manuela y Alexander, durante un evento en Miami. La ocasión fue la presentación del libro de su amiga Loren Ridinger, a la que también asistieron grandes personalidades como Emilio Estefan.

Sanz, de 55 años, se mostró sonriente en las fotos junto a su novia de 37 años y sus hijos veinteañeros, pero los internautas no tardaron en reaccionar. Los comentarios no se hicieron esperar, con muchos usuarios destacando que Candela parece la hermana de sus hijos y que el cantante luce “cada vez más mayor”. “Qué feliz se ve el abuelo”, “El abuelito, sus hijos y su nieta”, “Si me dicen que Candela es su nieta, les creo”, “Cada vez parece más un abuelito”, fueron algunos de los mensajes que inundaron las redes sociales.

Críticas por la diferencia de edad entre Alejandro y su novia

La relación de Sanz y Candela ha sido objeto de debate desde su inicio, pero esta reciente foto familiar reavivó la conversación sobre las parejas con una gran diferencia de edad. Algunos usuarios criticaron la relación, asegurando que “las edades de una pareja deben ser similares”, mientras que otros defendieron el romance, destacando que lo importante es la felicidad de ambos.

A pesar de la polémica, Manuela, la hija mayor de Alejandro, ha demostrado su apoyo a la relación de su padre. En una reciente entrevista, dejó claro que lo más importante es ver a su padre feliz. “Siempre lo acompaño en todo”, declaró.

Por su parte, el intérprete de ‘Amiga mía’ ha optado por no responder directamente a las críticas. A lo largo de su carrera, ha demostrado ser un artista que prefiere hablar a través de su música y su actitud relajada en eventos como este sugiere que los comentarios negativos no le afectan.

Mientras algunos discuten sobre su apariencia, Sanz sigue enfocado en lo que realmente le importa: su familia y su carrera. Y aunque las redes puedan ser despiadadas, su romance con Candela parece ir viento en popa