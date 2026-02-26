El querido jurado de ‘A Otro Nivel’ que no solo es artista sino también médico titulado

En el panel de jurados de ‘A Otro Nivel’, la figura de Kike Santander destaca por una precisión que parece quirúrgica. Y no es una coincidencia. Detrás de los éxitos mundiales que ha compuesto, se esconde un hombre que en 1984 se graduó como médico cirujano en la Universidad del Valle, una faceta que para muchos resultaba una historia inconclusa, debido a que no lo ejerció.

Más sobre ‘A Otro Nivel’: La actriz de ‘La Reina de Flow’ que hizo parte de ‘A Otro Nivel’, ¿si logro pasar la audición?

El caleño, que hoy comparte mesa con Pipe Peláez y Gian Marco, es médico cirujano graduado de la Universidad del Valle. Durante años, su vida fue una dicotomía digna de una serie de televisión: de día, atendía pacientes y lidiaba con las complejidades del cuerpo humano; de noche, se quitaba el estetoscopio para tocar jazz en bares hasta la madrugada.

Sin embargo, tras finalizar su año rural, Santander tomó la decisión de dejar la medicina clínica para dedicarse de lleno a su pasión orgánica: la música. Pero su camino no se detuvo en los estudios de grabación; desde los 23 años inició una búsqueda interior y espiritual que ya suma tres décadas intentando responder preguntas fundamentales: “¿Para qué nací?” o “¿Quién soy yo?”.

El punto de giro donde sus tres mundos (medicina, música y espiritualidad) se encontraron ocurrió en el año 2005. Mientras se desempeñaba como maestro en el programa ‘Operación Triunfo’, en España, Kike vio la oportunidad de poner en marcha estos conocimientos integrados.

Lo que comenzó en un set de televisión se transformó en un fenómeno social de más de cuatro años. Su metodología, que une la música con el ejercicio para la prevención de enfermedades cardiovasculares, llegó a instancias profundas, trabajando incluso con mujeres en la cárcel o víctimas de abuso. “Sentí que podíamos hacer cosas importantes para ayudar a cambiarles las vidas a las personas”, afirmó el compositor hace un tiempo.

Puede leer: Ella es la bella esposa colombiana de Gian Marco, de ‘A otro nivel’

Para el año 2009, tras su paso por Europa, Santander comenzó a trabajar en la evolución de estos hallazgos. Su conclusión fue clara: el factor común es la activación de la energía positiva. Según el médico y músico, el mundo actual ya está preparado para conceptos como la “energía vital” y la concientización de una vida equilibrada para evitar los estragos de los excesos.

Hoy, esa visión integradora es la que aplica en su vida y en sus proyectos empresariales, donde busca mejorar la calidad de vida de la gente.

Para Kike Santander, la relación entre la salud y las notas musicales no es azarosa. Se basa en prácticas antiguas que estudian lo que le ocurre al ser humano al realizar movimientos corporales rítmicos. El secreto, según revela, es que los acordes vayan exactamente coordinados con el movimiento, logrando así un impacto real en el bienestar físico y emocional.

Es esa misma rigurosidad la que el televidente nota cada noche en Caracol Televisión. Cuando Kike evalúa a un participante, no solo escucha una voz; analiza una estructura donde la técnica y la energía deben estar en total equilibrio.