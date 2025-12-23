Margarita Rosa trató de “indigno” y “vergonzoso” al Congreso por los altos salarios de los congresistas

Margarita Rosa de Francisco es una de las personalidades más conocidas del país, destacada no solo por su trayectoria actoral, sino también por expresar de manera abierta sus posturas sobre la coyuntura política de Colombia, especialmente en respaldo a algunas de las políticas del presidente Gustavo Petro. Aunque en esta ocasión la caleña aprovechó lo masivo de su cuenta de ‘X’ para mandarle una pulla a los congresistas y a quienes aspiran por este cargo.

El próximo 8 de marzo los colombianos se reunirán nuevamente en las urnas para las Elecciones legislativas y con ello definir los 103 senadores y 183 representantes a la cámara que conformarán el Congreso en los próximos 4 años venideros; mismos que devengarán un sueldo superior a los $52 millones de pesos por sus funciones.

Ante estas cifras y el panorama electoral, Margarita Rosa hizo una contundente opinión por medio de su cuenta en la red de Elon Musk, en la que acumula 2,3 millones de seguidores, en la que expresó:

“Si el sueldo del congresista sigue siendo ese platal, es muy difícil creerle a los aspirantes que su interés es el servicio social. Mientras se sigan ganando ese salario vergonzoso, el Congreso seguirá siendo una institución indigna“, fueron las palabras de Margarita que desataron un gran debate en la web.

“Alguien que se hace pasar por estrato 3 para no pagar lo que debería pagar teniendo toda la plata que tiene, no debería hablar de “indignidad”, “Si ese es el salario, de cuanto será las coimas para defender por ejemplo: las EPS, los intereses de los grandes empresarios“, ”Para ellos el salario es lo menos, van es por los negocios“, ”Y lo que ganan por fuera con sus amigos empresarios le queda corto al salario“, y ”Vamos a limpiar el congreso cuando ellos ganen el mismo mínimo que nos ponen“, fueron algunas de las palabras en respuesta al post de la actriz.

¿Quién es el esposo de Margarita Rosa de Francisco?

Previo al inicio de las fiestas decembrinas, la mujer que presentó ‘El Desafío’ de Caracol durante varios años, sorprendió al mostrar fotos de su boda con Will van der Vlugt, un director de fotografía holandés que siempre admiró su trabajo en las pantallas.

Su idilio empezó en 2009 y, aunque no comparten hijos, Will tiene una excelente relación con los ‘retoños’ de Margarita, con quienes se reúne constantemente en Miami, Estados Unidos, en donde se encuentran radicados.