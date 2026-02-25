¿Se lo merece? Shakira recibió importante nominación en el exterior que generó polémica en redes

La cantante colombiana Shakira fue incluida entre los 17 nominados al Rock & Roll Hall of Fame de 2026, uno de los reconocimientos más importantes de la música a nivel mundial. La nominación destaca la influencia de Shakira en la escena musical global y su papel en la expansión del pop latino en mercados anglosajones y europeos.

La lista de aspirantes al Salón de la Fama, anunciada por la fundación con sede en Cleveland, Ohio, incluye figuras legendarias como Mariah Carey, Phil Collins e Iron Maiden, además de artistas como Lauryn Hill, Pink y Oasis. Shakira figura por primera vez en este selecto grupo, luego de cumplir con el requisito mínimo de haber publicado su primera grabación comercial hace al menos 25 años.

Para ser elegibles, los candidatos deben haber lanzado material musical significativo al menos 25 años antes de su nominación, un criterio que permite evaluar el impacto histórico y la influencia en la cultura musical. El comité de votación está compuesto por más de 1.200 artistas, historiadores y profesionales de la industria, quienes decidirán, junto con un voto público simbólico, qué artistas ingresarán oficialmente a la Clase de 2026 en una ceremonia programada para el otoño boreal.

La nominación de Shakira ha sido interpretada como un reconocimiento a su carrera multifacética, su capacidad de cruzar fronteras culturales y lingüísticas, y su aporte al sonido global contemporáneo. Desde que comenzó su carrera en 1991 en Barranquilla, Atlántico, Shakira ha fusionado ritmos latinos con pop, rock y otros estilos, abriendo paso a la música en español en escenarios internacionales; sin embargo muchos en redes alegan que no hace parte del rock.

Además de su legado musical, Shakira ha sido protagonista de grandes hitos tecnológicos y digitales, rompiendo récords de streaming y ventas, y siendo una de las artistas latinas más exitosas de todos los tiempos, con más de 125 millones de discos vendidos alrededor del mundo.

Fuera de los escenarios, la barranquillera también ha sido reconocida por su labor humanitaria, especialmente con su fundación Pies Descalzos, que trabaja por el acceso a la educación y bienestar de niños en situación de vulnerabilidad en América Latina.

¿Quiénes son los hijos de Shakira?

Shakira es madre de dos hijos: Milan y Sasha, fruto de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué. Milan nació el 22 de enero de 2013, y Sasha llegó el 29 de enero de 2015. Ambos han acompañado a la artista en distintos momentos públicos, aunque ella ha procurado mantenerlos fuera del foco mediático para proteger su privacidad.

La nominación de Shakira al Rock & Roll Hall of Fame no solo celebra su influencia musical, sino que también representa un hito para la música latina, al posicionar a una artista de Colombia entre lo mejor de la música popular global con un impacto que trasciende géneros y generaciones.