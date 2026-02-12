Shakira dará un concierto gratuito en una de las tarimas más importantes del mundo; conozca los detalles

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, confirmó que Shakira será la gran atracción de la próxima edición del evento gratuito ‘Todo el mundo en Río’. “Confirmado”, escribió el mandatario en sus redes sociales, acompañando el mensaje con fragmentos de una presentación de la cantante colombiana, en medio de semanas de especulación sobre quién encabezaría el multitudinario espectáculo.

La intérprete de éxitos como Waka Waka y Pies descalzos figuraba en una lista de posibles artistas que incluía a estrellas internacionales como Justin Bieber, Britney Spears y U2. Finalmente, será la barranquillera quien se suba al escenario el próximo sábado 2 de mayo, en lo que promete ser uno de los eventos musicales más masivos del año en Brasil.

Esta será la tercera ocasión en que Shakira se presente ante el público brasileño. La primera fue en 1997, cuando aún se encontraba en los inicios de su carrera internacional. Más recientemente, regresó al país en 2025 como parte de su gira Las mujeres ya no lloran, con presentaciones en Río de Janeiro y São Paulo.

El evento ‘Todo el mundo en Río’ se ha consolidado como uno de los conciertos gratuitos más importantes del mundo. En la edición pasada, la invitada principal fue Lady Gaga, quien ofreció un espectáculo de aproximadamente dos horas en la playa de Copacabana y reunió a cerca de 2,1 millones de personas, según cifras oficiales.

Con la confirmación de Shakira, Río de Janeiro se prepara nuevamente para una noche histórica en Copacabana, donde se espera una asistencia multitudinaria para corear los clásicos de la artista colombiana en uno de los escenarios más emblemáticos del planeta.