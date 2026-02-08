Shakira sufrió una caída en pleno concierto en El Salvador y continuó el show sin detenerse

Este sábado 7 de febrero, Shakira vivió un emotivo reencuentro con su público centroamericano luego de dos décadas de ausencia. La artista barranquillera dio inicio a su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en El Salvador, país donde ofrecerá cinco conciertos y que se convierte en el único de Centroamérica incluido en esta etapa del tour.

La primera presentación se llevó a cabo en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, donde miles de fanáticos corearon canciones como La fuerte, Girl Like Me, Las de la intuición y Estoy aquí, en una noche marcada por la nostalgia y la celebración. El regreso se dio apenas días después de que la cantante cumpliera 49 años, el pasado 2 de febrero.

Durante el inicio del show, Shakira agradeció la presencia de seguidores que viajaron desde otros países para acompañarla en este reencuentro. “Muchas gracias a todos los que han venido desde otros países para estar acá. Definitivamente esto es un regalo y no hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada centroamericana”, expresó la artista, quien también interpretó temas como Acróstico, Te felicito y La Bicicleta.

Este tour no solo marca un regreso especial a la región, sino que también consolida un momento histórico en la carrera de la cantante. ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ obtuvo un Récord Guinness al convertirse en la gira de música latina más exitosa, con una recaudación de 421,6 millones de dólares.

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando Shakira sufrió una caída en el escenario mientras interpretaba Si te vas. En videos que rápidamente se hicieron virales, se observa cómo la cantante perdió el equilibrio al dar un paso y cayó al suelo con fuerza. Sin embargo, se levantó casi de inmediato y continuó con el espectáculo sin interrupciones.

Lejos de generar preocupación, la artista tranquilizó al público con una sonrisa, levantó la mano en señal de que se encontraba bien y, con humor, exclamó: “¡Qué caída!”, lo que desató aplausos y ovaciones por parte de los asistentes, quienes destacaron su profesionalismo y entrega sobre el escenario.

Shakira tiene programadas cuatro fechas adicionales en el mismo estadio, todas con una respuesta multitudinaria por parte del público, consolidando así un regreso cargado de emoción y reafirmando el vínculo especial que mantiene con su “manada centroamericana”.