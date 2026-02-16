Shakira pone en venta su exclusiva isla en el Caribe: ¿cuánto cuesta?

AME3278. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 07/02/2026.- La colombiana Shakira canta durante un concierto de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" este sábado, en el estadio nacional Jorge Mágico González, en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

En 2006, cuando mantenía una relación con Antonio de la Rúa, la cantante colombiana Shakira amplió su portafolio de propiedades con una adquisición poco convencional: una isla en Las Bahamas conocida como Bonds Cay. El terreno se sumó a las residencias que ya poseía en Miami, Barranquilla y España, y fue presentado en su momento como un exclusivo refugio para celebridades, alejado del ruido mediático pero cercano a Estados Unidos.

La compra se dio en un contexto en el que la artista apostaba por inversiones inmobiliarias estratégicas, y el negocio habría sido gestionado cuando Antonio de la Rúa, entonces su pareja, manejaba parte de sus asuntos financieros.

El proyecto inicial contemplaba la construcción de un complejo hotelero de lujo en la isla, pensado como un destino exclusivo para figuras del entretenimiento y el alto perfil internacional. Entre los inversionistas vinculados al terreno también figuraba Roger Waters, reconocido por su trayectoria con la banda Pink Floyd.

Sin embargo, con el paso de los años el plan inmobiliario fue perdiendo fuerza y finalmente no se desarrolló ningún resort en el lugar. Tras casi dos décadas sin avances en la construcción, el proyecto terminó diluyéndose, lo que habría influido en la decisión de vender el terreno.

¿Cuánto cuesta la isla de Shakira?

Según reportes de portales especializados en bienes raíces, la isla Bonds Cay salió nuevamente al mercado a través de una firma inmobiliaria internacional, con un valor estimado cercano a los 25 millones de euros, es decir, alrededor de 33 millones de dólares y más de 100 mil millones de pesos colombianos.

En su momento, la artista habría pagado cerca de 16 millones de dólares por la propiedad, lo que indicaría que su valor prácticamente se duplicó con el paso del tiempo. La isla cuenta con aproximadamente 263 hectáreas de bosque nativo, más de 21 kilómetros de costa con playas de arena blanca y aguas cristalinas, y su acceso se realiza únicamente por barco o helicóptero, características que la convierten en un destino altamente exclusivo.