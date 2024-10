Estos son los tres nombres de Ilenia Antonini

Ilenia Antonini es una actriz y personalidad de televisión colombiana que ha ganado gran popularidad en los últimos años. Su participación en programas como MasterChef Celebrity la catapultó a la fama, demostrando no solo sus habilidades culinarias, sino también su carisma y sentido del humor. Con una trayectoria que abarca cine, teatro y televisión, Ilenia se ha destacado desde muy joven en la actuación y el entretenimiento por su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Su belleza, talento y tierna personalidad la llevaron a ser una de las participantes favoritas del reality. Además, es la más reciente eliminada del programa, por esa razón ha estado estos días dando diferentes entrevistas, en su paso por Los40 confesó cuáles son sus tres nombres.

PUBLICIDAD

Ilenia nació el 13 de diciembre de 1999 en Roma, Italia, la joven actriz cuenta que su madre se fue a estudiar para ese entonces y conoció a quien sería su padre, pero al cumplir 5 meses se separaron y ella junto a su madre partieron hacia Colombia, por su ascendida italiana, Ilenia tiene tres nombres, ya que es requisito para realizar el registro de nacimiento, pero indica que en el resto de documentos solo se tiene como Ilenia Antonini. Estos nombres también deben tener un significado, el primero que es Ilenia significa resplandeciente como el Sol, el segundo es Yolanda en honor a su abuela y madrina y el tercero en Lucia, debido a que el día de su nacimiento es el día de Santa Lucía, es decir, el 13 de diciembre. Sus apellidos son Antonini Zuleta.

Por otro lado, en entrevista para Publimetro menciono su gran conexión con el actor Juan Pablo Llano: “La verdad es que Juan Pablo y yo no habíamos trabajado juntos antes. Nuestra conexión viene de mucho tiempo atrás. Mi mamá y él actuaron juntos en una novela cuando yo era muy pequeña. Se hicieron grandes amigos y siempre estuvieron en contacto. Así que crecí viéndolo como un miembro más de la familia. Cuando nos encontramos en MasterChef, fue como un reencuentro con un tío querido. Recuerdo que de niña, Juan Pablo siempre fue muy cariñoso conmigo. En esos momentos en los que me sentía perdida dentro del programa, él me brindó el apoyo y la protección que necesitaba. Es como una figura paterna para mí”