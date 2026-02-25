Jenny López dio la cara a las críticas por su matrimonio con Jhonny Rivera y respondió si se casó por dinero

El matrimonio de Jenny López y Jhonny Rivera dio de qué hablar en los últimos días luego de que la pareja llegara al altar en una ceremonia realizada en Arabia, corregimiento de Pereira ubicado a unos 50 minutos de la capital risaraldense. La unión, que reunió a familiares, amigos y varias figuras del género popular, se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales.

Tras la esperada boda, las publicaciones del especial día han generado cientos de reacciones tanto de colegas de la música como de seguidores de los artistas. Cantantes del género popular acompañaron a la pareja en el evento, mientras que otros no pudieron asistir, aunque enviaron mensajes de felicitación a través de redes.

Uno de los aspectos que más comentarios ha despertado es la diferencia de edad entre los esposos. Rivera tiene 52 años y López 22, es decir, 30 años de diferencia. Este detalle ha llevado a que algunos internautas cuestionen si se trata de una relación genuina o si existiría algún tipo de interés económico por parte de la joven artista.

Ante estos señalamientos, Jenny López decidió responder directamente a uno de los comentarios en redes sociales. Un usuario le preguntó: “¿si no tuviera fama y dinero lo hubiera elegido igual?”. La cantante no dejó pasar la inquietud y contestó con contundencia, revelando además un acuerdo previo al matrimonio: “Si. Es un hombre increíble con valores y virtudes que el dinero no compre y te cuento … firmé capitulaciones. Eso quiere decir que si un día no estamos juntos no me corresponde ABSOLUTAMENTE NADA de lo que económicamente tiene y ha trabajado. Y un detalle importante, fui yo quien pidió firmarlas”, respondió.

¿Dónde será la luna de miel de Jhonny Rivera?

Por su parte, Rivera también interactuó con sus seguidores a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde habló sobre los planes de luna de miel. El artista explicó que primero cumplirá con su gira internacional antes de tomarse ese tiempo con su esposa: “Nosotros viajamos el 4 de marzo a Europa para la gira. Arrancamos en Madrid el 5, que ya está sold Out. La segunda fecha en Madrid es el 13 de marzo. Después hacemos el recorrido por todas las ciudades donde vamos a estar y nos vamos para la luna de miel que tenemos programada, pero primero vamos a cumplir los compromisos que tenemos por Europa”, expresó.

Así, entre celebraciones, compromisos musicales y respuestas a las críticas, la pareja inicia una nueva etapa marcada tanto por el amor como por la atención pública.