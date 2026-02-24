Impresionante accidente múltiple en el norte de Bogotá: una persona quedó atrapada en un vehículo

En la tarde de este martes 24 de febrero, un fuerte accidente múltiple ocurrió en la Autopista Norte con Calle 187, sentido Norte - Sur, entre dos vehículos y un bus intermunicipal. En imágenes compartidas por redes sociales, se observa que uno de los carros, quedó completamente destruido al quedar en la mitad entre el otro automóvil y la buseta.

Al lugar fue necesaria la llegada de ambulancias así como también unidades de Bomberos, debido a que una persona quedó atrapada al interior de uno de los vehículos.

Al respecto, Bomberos de Bogotá dio a conocer detalles del trabajo realizado en la zona:

“Realizamos el rescate de una persona que resultó atrapada en un vehículo, luego de presentarse una colisión entre un bus y 2 automóviles particulares, en la Autopista Norte con Calle 187. Se activa apoyo de Secretaría de Salud. El paso vehicular se encuentra restringido”.

Hasta el momento, la información brindada por las autoridades, señala que no hay víctimas mortales y lesionados de consideración.

Cifras de siniestralidad en Bogotá

Entre 2021 y 2024, las muertes por siniestros viales en Bogotá presentaron un aumento sostenido. De acuerdo con las cifras, en el 2025 esa tendencia se detuvo y se registró una reducción cercana al 2 % frente al 2024, lo que significa que 12 vidas fueron salvadas.

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, a nivel departamental Bogotá registra la mayor reducción de fatalidades en Colombia y se ubica como la segunda capital con mayor disminución de muertes por siniestros viales, después de Medellín.

“Si bien las cifras siguen siendo preocupantes, ya que ninguna muerte en las vías es aceptable, en diciembre de 2025 se registró una disminución de 20 % en las víctimas fatales frente al mismo periodo de 2024″, señalaron desde Movilidad.