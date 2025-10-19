Andy Rivera confirmó su relación con una influencer paisa con un beso en pleno Movistar Arena

El cantante colombiano Andy Rivera vivió una de las noches más especiales de su carrera tras llenar el Movistar Arena de Bogotá con un concierto en el que celebró sus años de trayectoria musical. El evento estuvo lleno de nostalgia, energía y romanticismo, pero también de una sorpresa que nadie esperaba: el artista confirmó públicamente su relación con la influencer paisa Ximena, conocida en redes como Ximemua.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Andy Rivera llenó de orgullo a su papá al cumplir uno de sus sueños más grandes; “gracias mi gente”

Durante la presentación, Andy no solo repasó sus mayores éxitos, sino que también protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al besar a la creadora de contenido frente al público, confirmando así los rumores de romance que venían circulando desde hace semanas.

La historia entre ambos comenzó de manera virtual. Todo empezó con una serie de videos y publicaciones en las que Ximena hablaba del artista, destacando su talento, su atractivo físico y su música. Los seguidores de ambos no tardaron en conectar los puntos y empezaron a etiquetar a Andy para que viera los clips.

Días después, el cantante reaccionó por primera vez a uno de los videos, y la influencer compartió emocionada su respuesta en TikTok:

“Quedé sin palabras, no lo podía creer. Me enteré por ustedes, porque me llenaron de mensajes diciendo que Andy había visto mi video”, contó entre risas en su perfil.

Aunque en un principio las interacciones parecían tener fines promocionales, con el tiempo se volvieron más personales. La pareja dejó entrever su cercanía por primera vez el fin de semana de San Valentín, cuando compartieron fotos juntos y confirmaron que finalmente se habían conocido en persona.

Ahora, con el beso en el Movistar Arena, no solo celebran el éxito musical de Andy Rivera, sino también el inicio de una nueva etapa amorosa que tiene a sus seguidores completamente enamorados.