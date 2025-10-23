Madre de la hija de Andy Rivera confesó cómo es su relación con la nueva novia del artista

El pasado 18 de octubre Andy Rivera llevó a cabo su primer Movistar Arena, deleitando a su público con un show de cinco horas y con una larga lista de invitados. El evento estuvo lleno de nostalgia, energía y romanticismo, pero también de una sorpresa que nadie esperaba: el artista confirmó públicamente su relación con la influencer paisa Ximena, conocida en redes como Ximemua.

Desde hace años, el cantante es la causa de suspiros de más de una, por un tiempo tuvo una relación con la famosa actriz Lina Tejeiro la cual duro alrededor de 9 años y fue bastante mediática, al ser la favorita de muchos. Antes de la actriz, el cantante estuvo con Danniela Duque, con quien tuvo a su hija, Hellen Rivera.

El artista lleva una buena relación con la madre de su hija, a pesar de haberse separado, quedaron en buenos términos e incluso se le vio acompañando a Hellen en el concierto de su padre el fin de semana. Al respecto, por medio de Instagram le preguntaron a Duque sobre cómo se lleva como Ximemua, la joven que es la nueva pareja del artista y con quien se le ha visto desde hace meses en redes sociales, a lo que ella respondi

“Les voy a responder esta pregunta, porque está muy repetida. Realmente es que no tengo como contacto con ella, cero. Nunca hemos cruzado una palabra. Pero mi hija sí. Y se llevan superbién y hablan superbién y eso es lo único importante. Quizás más adelante, no sé, se pueda dar la oportunidad de que me la presente o yo presentarme o que ella se presente, bueno”.

¿Quién es Ximemua, la novia de Andy Rivera?

Ximena Castaño, más conocida como Ximemua es una joven creadora de contenido en redes sociales, quien cuenta con 1.5 M de seguidores en TikTok y ha ganado gran popularidad por mostrar su día a día de la manera más real y con su personalidad fresca.

Al parecer, su relación con Andy Rivera también se dio gracias a su TikTok, donde le dedicaba varios videos al artista, con mensajes o cantando sus canciones, estos con un toque de humor, que ha sido lo que más destaca de su contenido. Posteriormente, Andy empezaría a interactuar con ella y esto llamaría la atención de sus seguidores que empezarían a “shippearlos” hasta que compartieron un video juntos indicando que por fin se habían conocido.



