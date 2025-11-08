Catalina Gómez de Día a Día, no pudo ocultar su nostalgia por el cumpleaños de su hijastro

Dentro de los talentos más destacados de Caracol TV, resalta el nombre de Catalina Gómez, presentadora paisa que le ha dedicado casi 2 décadas de su vida al formato ‘Día a Día’ en el que conoció a su esposo, Juan Esteban Sampedro, hombre al que distinguió ya con un hijo, Lucas; felicidad que se complementó con la llegada de Emilia y Cristóbal. Justamente ‘Cata’ sorprendió con un amoroso mensaje a su hijastro.

Sampedro hoy por hoy ocupa uno de los puestos más importantes en Caracol, siendo el vicepresidente de entretenimiento de este medio de comunicación; labor que le ha permitido enseñarle a sus hijos a involucrarse en la pantalla chica, e incluso al mundo del periodismo, camino que Lucas decidió seguir y que hoy lo tiene siendo parte del equipo editorial de Blu Radio.

Juan Esteban Sampedro Captura de pantalla Instagram Lucas Sampedro, hijo de Juan Esteban Sampedro e hijastro de Catalina Gómez

Durante el camino que tiene hoy en día a Lucas triunfando en la radio, ha estado acompañada por ‘Cata’, quien a pesar de no ser su madre lo ha tratado como un hijo más; esto quedó más que demostrado con el emotivo mensaje que la presentadora le dejó a su ‘retoño’ por su cumpleaños; algo que hizo mediante una publicación en su cuenta de Instagram, en la que puso un carrete fotográfico de cómo se relacionan sus tres ‘retoños’.

“Feliz cumpleaños ‘Lukitas’. Las fotos no muestran las consecuencias de ser el hermano mayor sino del amor que te tenemos. Hoy, como todos los días celebramos tu vida”, fueron las amorosas de Gómez.

¿Cuándo fue el matrimonio de Catalina Gómez de Caracol?

La presentadora Catalina Gómez contrajo matrimonio con Juan Esteban Sampedro en el año 2008, en una ceremonia que tuvo lugar en Las Vegas, Estados Unidos. Desde entonces, la pareja ha formado una familia con sus dos hijos, Emilia y Cristóbal, quienes suelen sorprenderlos con su carisma y habilidades.