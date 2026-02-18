Ella es la hermosa influencer que será el remplazo de Karina García en ‘¿Qué hay pa’ dañar?’

El Canal RCN alista el regreso de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, un formato que volverá a la televisión con la intención de reconectar con el público joven y posicionarse como una opción fresca dentro de la franja matutina del país. Esta nueva etapa llega con una renovación en su equipo de presentadores y una apuesta editorial que busca equilibrar entretenimiento, actualidad y cercanía con las audiencias digitales, tras las controversias que marcaron sus primeras versiones.

En esta tercera entrega, el programa contará con la conducción de Diego Sáenz, Jessica Bohórquez y Alejandra Villeta, un trío que combina experiencia en medios tradicionales, radio, contenido digital y televisión. La decisión de integrar nuevos rostros responde a la intención de darle un giro al formato, fortaleciendo su credibilidad sin perder el tono dinámico que lo caracterizó en sus inicios.

El camino de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’ ha estado marcado por constantes transformaciones. En su primera etapa, el espacio se destacó por un estilo irreverente y juvenil, con la participación de figuras como la locutora Valentina Taguado y los comediantes Hassan y Johanna Velandia, conocida en redes como Una gorda ahí. Sin embargo, las polémicas y cambios en la recepción del público llevaron a replantear su enfoque.

Posteriormente, el programa vivió una segunda fase en la que migró hacia un formato más analítico. Bajo la conducción de Roberto Velásquez, Néstor Parra y Karina García, el espacio funcionó como una antesala del reality ‘La Casa de los Famosos’, incorporando debates, invitados y un tono menos humorístico. Esta transición marcó una ruptura con su esencia inicial, apostando por el análisis y la conversación en lugar del humor ácido que lo había hecho popular entre los jóvenes.

Para su nueva versión, la producción busca encontrar un punto medio entre esas dos etapas. Diego Sáenz, reconocido locutor y presentador, llega con experiencia en programas juveniles, competencias televisivas y formatos digitales como pódcast, lo que lo convierte en una figura clave para darle estructura y ritmo al contenido. Su trayectoria en radio y entretenimiento sugiere un enfoque cercano, pero organizado, pensado para enganchar a las audiencias matutinas.

Por su parte, Jessica Bohórquez aporta un perfil periodístico con enfoque deportivo. Recordada por sus inicios en televisión infantil y su posterior consolidación en la fuente de deportes, su presencia sugiere un tono más informativo y dinámico, alineado con el consumo de actualidad en las mañanas. En contraste, Alejandra Villeta, creadora de contenido y exlocutora de Vibra, representa el puente con las audiencias digitales, sumando frescura, interacción y cercanía con las nuevas generaciones.

Con esta renovación, el Canal RCN busca reposicionar ‘¿Qué hay pa’ dañar?’ como una propuesta híbrida que combine conversación, entretenimiento y análisis ligero, adaptándose a los hábitos de consumo actuales. La apuesta no solo apunta a recuperar la audiencia joven, sino también a consolidar un formato más sólido y coherente, capaz de evolucionar sin perder su esencia en un panorama televisivo cada vez más competitivo.