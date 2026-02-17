“La adoro”, Carlos Torres habló de la química que tiene en pantalla con Carolina Ramírez

Carlos Torres es considerado como uno de los actores más atractivos y talentosos de la televisión colombiana, quien tuvo su primera aparición en las pantallas para el año 2005 en la célebre y recordada novela ‘Padres e Hijos’, interpretando a Jerónimo a sus 17 años. Su primer papel protagónico llegaría en el año 2009 en la novela e ‘Amor, mentiras y vídeo’, después pasaría por una gran listas de novelas hasta el 2018 que llegó a ‘La Reina del Flow’con un papel que cautivo completamente a la audiencia y sigue más vigente que nunca, se trata de Charly Flow.

La novela se encuentra actualemente trasmitiendo su tercera temporada generando todo tipo de emociones, en parte por le giro que ha tomado la historia con la introducción de nuevos personajes. Una de las buenas noticias que acompaño el estreno, es que Carolina Ramirez sorprendió a todos sus seguidores al hacer público su embarazo al lado de su novio,Martín Cornide.

La sorpresa llegó de la mano de la portada de la revista Marie Claire en su edición de diciembre, donde la actriz posó mostrando su vientre y a esto le sumo unas palabras para sus fieles seguidores. "A mis 42 años, la vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos, que lo que ha de ser será y que solo hay que confiar, porque Dios es muy poderoso."

Mientras que, Carlos Torres se ha mostrado muy satifecho con el resultado de la nueva entrega de la serie, en donde sin duda ha tomado un rol más protagonico su personaje. Así mismo ha estado en diferentes entrevistas, una de ellas con la emisora Los40 en donde habló de la relación con Carolina y la gran química que tienen su personajes, de hecho expresó que le parece chevere que sus fans quisieran que esa química traspasará la pantalla.

“A mi como actor se me hace muy chevere, que vean esa química entre Caro y yo que es real, pues al final es lo que uno quiere que vean. Yo a Caro la adoró, a mi me parecía muy bonito que la gente se conectara al nivel de que en la vida real quiero que sean pareja, creo que ha sido el éxito de la reina y ha sido una de las cosas más bonitas que puedo valorar yo, compartir set con Caro. La adoro, la adoro nos entendemos muy bien”.

¿Quién es la pareja de Carlos Torres?

Joanna Castro es empresaria y fundadora de una marca culinaria llamada “Viva Natur”, la mujer suele ser activa en sus redes sociales, contando con más de 90 mil seguidores y de vez en cuando interactuar con ellos.

Hace un tiempo permitió que le preguntaran por medio de sus redes acerca de su relación con Carlos Torres, en específico le preguntaron si no sentía nada al ver a su pareja besarse con otras personas así fuera actuación, a lo que ella contestó: “Yo llevo muchos años con Carlos y desde hace mucho tiempo yo tomé la decisión de que ese es su trabajo y hay que respetarlo, así como se respeta el trabajo del otro”, respuesta que demostró la madurez que tiene Joanna para manejar este tipo de situaciones.