Carlos Torres de ‘La Reina del Flow’ reveló que fue acosado durante 11 meses por una fan

En una reciente entrevista con Juanpis González, el artista Carlos sorprendió a sus seguidores al revelar que fue víctima de acoso durante casi un año por parte de una fanática, una experiencia que calificó como intensa y desconcertante.

Según relató, todo comenzó cuando la mujer viajó desde su ciudad hasta Bogotá con el único propósito de conocerlo. En un inicio, el artista consideró el gesto como algo especial y accedió a recibirla y conversar con ella por unos minutos. No obstante, tras ese encuentro, la situación tomó un rumbo inesperado.

Carlos contó que la mujer le expresó estar profundamente enamorada y aseguró que había viajado convencida de que él descubriría que ella era “el amor de su vida”. Incluso, afirmó que en su mente ambos se casarían y permanecerían juntos para siempre desde ese primer momento.

El relato se tornó aún más preocupante cuando el artista reveló que la fan estaba convencida de que mantenían una relación sentimental desde hacía años. Como prueba, le entregó una extensa carta en la que narraba una supuesta historia de amor construida a partir de interpretaciones de sus publicaciones en redes sociales.

La confesión, hecha en el espacio de Juanpis González, abrió nuevamente el debate sobre los límites de la admiración, el impacto de las redes sociales y la importancia de visibilizar los casos de acoso que también afectan a figuras públicas.