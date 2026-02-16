Supuesta psicofonía de Yeison Jiménez en la que menciona a su esposa se viralizó y generó disgusto entre sus seguidores

El pasado 10 de febrero se cumplió un mes desde la trágica muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, cuando viajaba hacia una presentación musical. Su partida fue sumamente dolorosa para su familia, sus fans y toda la industria del entretenimiento, que se vio conmocionada ante el inesperado hecho.

Lamentablemente,el artista no pudo cumplir el compromiso que tenía para el mes de marzo con su publico, que era su segundo show en el Estadio el Campín de Bogotá, por lo que termino llevándose a cabo en la noche del 31 de enero, claro esta sin su presencia, pero manteniendo el espíritu del evento original.

Por otro lado, en las redes sociales se ha venido difundiendo una grabación que habría sido obtenida durante una sesión hecha por un investigador paranormal que buscaba registrar presuntas voces del más allá. En allá han asegurado escuhar la voz del artista con algunos mensajes supuestamente dirigidos hacia su esposa, Sonia Restrepo, lo que ha generado diversas reacciones.

Lo que se logra escuchar es que el artista le pide perdón a su esposa y le asegura que la ama, muchos han comentado que resulta impactante y bastante emocional estos sonidos. No obstante, otros no creen en la veracidad de este audio, por lo que han pedido prudencia y sobre todo que dejen descansar la artista popular.

En los comentarios depositados en el video, una parte de la audiencia asegura identificar con nitidez el nombre de Sonia Restrepo, expertos en acústica y escépticos sugieren que este fenómeno podría ser el resultado de la pareidolia auditiva: un proceso psicológico donde el cerebro, ante sonidos aleatorios o ambiguos, intenta imponer un orden lógico y “crea” palabras familiares.

Al cumplirse un mes de la partida del artista, Sonia habría decidido abrir su corazón y compartir un mensaje dedicado a su esposo que conmovió a familiares, amigos y seguidores.

“Hoy se cumple un mes desde que partiste, y aunque el tiempo ha seguido su curso, en casa el reloj parece haberse detenido en el instante en que nos faltaste. El silencio que dejaste no se parece a nada que hayamos sentido antes; es un silencio lleno de recuerdos, de momentos maravillosos, de risas y de abrazos que aún viven en cada rincón”, escribió Restrepo en su cuenta privada.

La esposa también recordó con ternura cómo sus hijos viven la ausencia de su padre:“Tus hijos te extrañan en silencio y en palabras. (Santi ya dijo PAPÁ). Te recuerdan en cada canción que suena, en cada historia que contamos, en cada consejo tuyo que hoy se vuelve guía, en cada abrazo, en cada gesto de amor y mimos”.