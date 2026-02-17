Continúa la pelea entre Juanda Caribe y Alexa Torres, ¿quién tiene la razón?

Alexa Torres es una conocida influencer, recordada por pasar poner el canal Caracol como imitadora de Farina en ‘Yo me llamo’. Posteriormente, Torres ingresó a ‘La Casa de los Famosos‘ por medio de votaciones, donde se destacó por encima de otras contrincantes como Alejandra de El Desafío, Clara Diago, Tina Janna y la modelo Paola Cospi.

Justamente Alexa, ha generado conversación en Instagram, plataforma en la que acumula 1,8 millones de seguidores y en el resto de redes sociales, esto debido a sus discusiones con el barranquillero, Juanda Caribe, con quien comparte en el reality.

Por su parte, Caribe venía ganandose al público debido a sus personajes y todo el contenido que ha generado, pero con la llegada de Karola, los televidentes recalcaron que el influencer habría mostrado su verdadera personalidad. Esro al hacer un fuerte comentario sobre el físico de Karola:“Recoje las tetas que las tienes caídas”, a lo que ella reaccionó enseguida, “¿Qué las tengo caídas? y deliciosas también mi amor".

A pesar de Karola respondió, después tuvo que hacer las pases, para algunos internautas por petición del Jefe, ahora en la noche del domingo 15 de febrero, Alexa Torres recibió una visita de parte de su prometido, durante un congelado. El hombre aprovechó para dar un contundente mensaje hacia Caribe: “A usted le falta tener los de un hombre de no meterse con el físico de nadie, mucho menos de una mujer... Aquí te pongo los cucos, papá, que se debe poner cuando quiera hablar de una mujer, ¿listo? Cuando quiera hablar de una mujer, se los pone.”

Al salir, se produjo una discusión acalorada entre Juanda Caribe y la creadora de contenido, pues el influencer le dio 24 horas para retractarse de las declaraciones que dio Jhorman Toloza, su esposo, frente a las cámaras.

Estos enfretamientos no han dado la mejor percepción de Juanda Caribe y así ha quedado registrado en redes sociales como X, en donde indican que el canal y el programa tendrían favoritismo con él por el contenido que genera. En uno de los clips se le puede escuhar afirmando que no realizará ninguno de sus formatos si Alexa no se retracta, acción que para muchos es reprochable, además que el canal bajó un video de las discusión, en donde atacaban a Juanda.

Mientras que, en la noche del día lunes 16 de febrero, durante la transmisión en RCN, el jefe ordenó repetir un video de lo ocurrido entre Caribe y Torres, en donde se oye claramente como él le expresa con una seña de que “bote el chupo”. Expresión que Alexa reconoce con otra interpretación a lo que él le dijo que también, para después decir que no se arrepentía nada, diciendo que era un simbolo de su región.

Puede leer: Supuesta psicofonía de Yeison Jiménez en la que menciona a su esposa se viralizó y generó disgusto entre sus seguidores

Al respecto, la reacción de Juanda ha generado indignación: “Ahora es culpa de la víctima? Qué falta de todo parce enserio y qué decepción ver cómo todos se van de lado de ese tipo”, “Increíble ver como LAS MUJERES defienden este tipo, luego se quejan cuando tienen un hombre así”, “El canal RCN está protegiendo a ese señor Juanda Caribe. Todos se le fueron en contra a alexa y mandaron a Jay tambien a subirle el Ego.”