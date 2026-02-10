Rafa, exmánager de Jessi Uribe respondió ante las acusaciones del artista y dio detalles de su relación laboral

Hace algunos días se viralizó la entrevista de Jessi Uribe en el popular pódcast mexicano de Jessie Cervantes, donde recordó cuál fue uno de los episodios más difíciles de su historia musical, en relación con un asunto legal con un exmánager que manejó su carrera y administró las regalías de su música, pero le haría una mala pasada.

Los hechos se habrían dado al inicio de su carrera, donde el cantante se definió como y ingenuo al confiar en una sola persona que ejercía varios roles importantes como su representante, abogado, disquera y administrador de las ganancias que recibía por su trabajo. Fueron alrededor de diez años que el cantante popular manejo esta dinámica, donde esperaba tener ese impulso para poder llegar muy lejos en la industria musical.

El cantante afirmó haberse dado cuenta de que su mánager se quedaba con el 50% de las ganancias y el otro 50 era para la distribuidora, por lo que él quedaba sin un solo peso:“Yo era muy joven, a mí solo me pagaban por cantar y ya, no me quedaba nada más”,afirmó. En todo el relato, el artista no dio el nombre de su exmánager, pero muchos lo han relacionado al famoso “Rafa, la fe”, mientras que en el relato continuó explicando que varias de sus canciones no estaban registradas a su nombre en la respectiva sociedad de autores, ya que el exmánager se encargó de ubicarse bajo la figura de coautor y esto era un obstáculo.

La respuesta de Rafa Mejía, exmánager de Jessi Uribe ante sus acusaciones

El exmánager de Jessi Uribe, Rafael Mejía realizó un comunicado donde luego de haber hecho público un comunicado donde rechazaba las afirmaciones del cantante popular. Mientras que, en entrevista con Caracol Radio, dio su versión de lo ocurrido con su exsocio.

En primer lugar, se refirió a su rol como co-autor de algunas de las canciones del cantante, indicando que eso era parte de un trato que tenían por escrito, y que su nombre solo figura en las composiciones donde él se involucró con el objetivo de darles “un esquema más comercial”.

También confirmó lo dicho por Uribe en cuanto al porcentaje del 50/50: “obvio suena escandaloso, pero dentro de esa participación se entiende que hay unos montos que son de inversión”. Característica que suele ser común en la industria sobre todo en la etapa de lanzamiento de un proyecto musical, además de que según Mejía, los porcentajes se ajustaban de acuerdo al aumento de ingresos: “Siempre he considerado que el cantante debe recibir la mayor parte de las ganancias, pues es quien sostiene el proyecto artístico”.

El exmánager explicó que el fin de su relación laboral nunca fue por los porcentajes planteados, pues él aceptó las exigencias del artista, teniendo en cuenta el vinculo que tenían más allá de lo laboral. Durante los años de trabajo que compartieron también se dieron espacios fuera de los escenarios, entre viajes, experiencias y celebraciones familiares.

Por lo que la ruptura se debió principalmente a emociones mal gestionadas y a la influencia de terceros, más que a desavenencias estrictamente económicas. Cabe resaltar que, Jessi Uribe mencionó que en gran parte estuvo aconsejado por su pareja sentimental. Finalmente, confirmó que su equipo legal y el de artista se encuentra ej un proceso legal: “yo no soy un aparecido […] vamos a hacer todo lo que correspondade manera legal para detener esto y que se remita simplemente la verdad”.