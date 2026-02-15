“La mamá tal vez sí”: Andrés Montoya contó cómo su hijo asumió que no tendrá más hermanitos

Tras sobresalir en Telemedellín y desempeñarse como corresponsal de Antioquia para Noticias Caracol, el periodista antioqueño Andrés Montoya asumió la conducción de la emisión matutina del noticiero, en reemplazo de Juan Diego Alvira. Estuvo al frente de ese espacio entre 2022 y 2025, periodo tras el cual optó por cerrar su ciclo en esa casa editorial. Más allá de su vida frente a los informativos, la relación con su pequeño hijo es algo que lo ha caracterizado, mismo al que tuvo que explicarle desde muy pequeño que no va a tener hermanitos de su parte, puesto que se realizó la vasectomía. Así se lo hizo saber.

“En la vida, hay señales, hay llamados, hay cambios. ¡Por nuevos caminos y conquistas. (...) GRATITUD, con Dios, con mi familia, con ese gran equipo de Noticias Caracol y Caracol Televisión que fue mi empresa y, por supuesto, con todos ustedes que han asistido, de cerca y con tanta generosidad, a mi proceso durante estos años", con estas palabras Montoya se despidió del canal que le dio ‘camello’ durante tres años, del que salió para buscar otras oportunidades, mismas que lo llevaron a ser entrevistado por Marcelo Cezán en Bravissímo de City TV.

Andrés Montoya de Noticias Caracol. Captura de pantalla Instagram Andrés Montoya de Noticias Caracol

En medio de esta conversación con Cezán, Montoya dio a conocer detalles de las veces en que su ‘retoño’, Pedro, le ha preguntado por qué no puede tener hijos, a lo que él respondió con gran responsabilidad, hasta el punto que su pequeño ya asimiló la idea de que no tendrá más hermanitos por parte de su progenitor.

“Al cabo de dos años tomé la decisión y dije que ya, que iba hasta ahí; para ese entonces mi niño estaba muy pequeño. Ocasionalmente sí lo menciona y dice que le gustaría, no sé en qué imaginario, pero lo empieza a ver quizás por los amigos que tienen otros hermanitos y él ve esa opción. Él sabe que el papá ya no puede; la mamá tal vez sí, pero el papá no”, afirmó Andrés.

“Yo he tratado de explicarle sin ir más allá del trasfondo, pero si le digo que el papá ya no puede porque hace ya un tiempo se hizo una cirugía para no tener más hijos. Él ya se hizo a la idea”, añadió.