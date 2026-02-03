Marcelo Cezán abrió su corazón y confesó que pensó en atentar contra su vida

Marcelo Cezán es una de las figuras más reconocidas en la esfera del entretenimiento debido a su amplia experiencia como presentador, actor y cantante, pues desde hace varios años hace parte del programa ‘Bravíssimo’ de Citytv, además de su participación en telenovelas como ‘Doña bella’, Amor sincero’ y ‘Do, re, millones’. Sin embargo, recientemente reveló que debido a las complejas situaciones pensó en quitarse la vida.

El presentador se encuentra en una nueva etapa de su vida, llegando a formar parte de ‘La casa de los famosos’, contando con una amplia acogida entre los televidentes debido al carisma y la espontaneidad con la que cuenta, sin embargo, el caleño también ha tenido que enfrentar duros momentos a lo largo de su vida:

“Una ansiedad, una cosa que yo no sé, algo no está bien y me dijo, vamos a orar por teléfono. Ella estaba en El Carito, y ella lo primero que me dice en la oración dice, vamos a orar, vamos a orar y lo primero que ella dice yo reprimo cualquier pensamiento suicida de la mente de Marcelo dice ella, pero yo no le habría contado“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Marcelo Cezán, de ‘La casa de los famosos’.

Cabe resaltar que este duro momento que vivió Marcelo se dio en una etapa de fiesta y drogas hace más de una década recibiendo así el apoyo de algunos amigos, especialmente de Adriana lucía, quien fue la protagonista de la oración y quien lo llevó a acercarse mucho más a Dios.

¿Esposa de Marcelo Cezán se va de Colombia?

Desde hace varios meses Michelle Gutty, la esposa de Marcelo Cezán, adelanta estudios tras ganarse una beca actoral en Estados Unidos. Aunque en principio se pensó que Gutty se radicaría en aquel país, lo cierto es que su salida de Colombia no se ha dado del todo y ante esta situación la actriz se refirió a este tema por medio de sus redes sociales, en medio de una dinámica de preguntas:

“Estaré semipresencial por ahora, yendo y viniendo entre la virtualidad y la presencialidad… La exactitud de fechas solo la sabré el día lunes que tengo reunión A y depende de mí también y de que decido hacer con el ofrecimiento que hay y que tan conveniente es desde todo punto de vista (en este caso que decidimos porque mis decisiones respecto a eso las tomamos juntos) a futuro posiblemente me vendré para acá, pero eso no será ya, por eso también vinimos a esta ciudad, para orar, saber cómo nos sentimos aquí, saber si esta tierra es para mí a futuro o no, o para nosotros etc.

Entonces vamos con Dios de la mano tomando las mejores decisiones o las que sentimos será lo mejor para no perder las oportunidades que se presentan, saber también que la decisión que tomemos nos dé paz…”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Michelle Gutty.