¿No es ejemplo de nada?: Esta es la pereirana con la que Blessd le habría sido infiel a Manuela QM

Steven Mesa, más conocido como Blessd, es sin duda alguna uno de los artistas más pegados en Colombia, joven que en pleno San Valentín está en el centro de la polémica por la publicación de unos chats con los que se confirmaría una supuesta infidelidad hacia su pareja y madre de su hijo, Manuela QM. Acá le mostramos a la mujer con la que lo están asociando.

‘Ojos azules’, ‘Yogurcito’, ‘Oreo’, ‘Instagram’, ‘Mírame’, ‘Medallo’, ‘Oe Bebé’ y ‘Tendencia global’, son algunos de los palos que tienen a ‘El Bendito’ en lo más alto de los rankings y que lo ha llevado a no solo llenar escenarios como el Vive Claro de Bogotá; también otras plazas en Medellín, Pereira e Ibagué.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢🤳>>> WestCol se puso la ‘diez’ y donó $250 millones a damnificados por inundaciones en Córdoba

Blessd y novia Manuela QM (@manuelaqm__)

En medio de este rotundo éxito en su carrera, la felicidad personal que también tiene podría verse opacada por la reacción de un hombre que decidió mostrar los chats que su expareja mantuvo con el cantante en los últimos meses, reprochable y posiblemente ilegal acto, que afecta directamente el nombre de Ángela Maldivieso, mujer que se dedica a la venta de contenido para adultos que es protagonista en esta historia.

Por medio de un video que se masificó rápidamente en las redes sociales, se ve que en el mes de enero ‘El Bendi’ le contestó algunas historias a Maldivieso, reacciones que, según lo que se ve en las imágenes evolucionaron en una conversación que pasó a WhatsApp, plataforma en la que el cantante le habría pedido algunas fotos íntimas a la mujer.

Justamente Ángela aprovechó lo masivo de su Instagram para dejar en claro que ese video lo publicó su expareja mediante una historia en la que expresó: “Yo no quiero hablar mucho de lo que están hablando en TikTok, pero tengo que aclarar que ese video lo publicó mi ex pareja con la intención de hacerme daño y no es verdad eso que dice. Esas capturas las tomó de un chat con mi mejor amiga en una conversación privada con ella, pero las cosas no son como aparecen en el video. No conozco ni nada a Blessd”, afirmó.

“Yo estoy en mi casa, la gente que me está amenazando por WhatsApp no pierdan su tiempo porque yo no le pongo atención a eso, No crean todo lo que ven en redes”, añadió.