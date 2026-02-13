WestCol se puso la ‘diez’ y donó $250 millones a damnificados por inundaciones en Córdoba

El departamento de Córdoba ha sido uno de los más afectados por la ola de invierno que azota a varias zonas del país, llevando a más de 40.000 personas a perderlo casi todo por las fuertes lluvias e inundaciones; situación que llevó a la Administración Petro a decretar la emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos del territorio nacional. Son muchas las figuras públicas que han puesto su granito de arena para ayudar a los afectados, entre ellos el streamer WestCol.

Tanto el Pacífico como el Caribe han sido las zonas más afectadas por este frío atípico que ha provocado lluvias intensas que superan los promedios históricos, dejando, según cifras recientes, más de 250.000 personas afectadas y más de 69.000 familias damnificadas. A lo que se le suma la muerte de 10 personas, colapso de vías, daños estructurales en viviendas y centros de salud, y la interrupción de servicios básicos.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> ¿Petro dejó tirados a los alcaldes?: la pelea por polémica foto de mandatarios cordobeses sentados en el piso

En lo que respecta a Córdoba, uno de los puntos más críticos es la crisis provocada por los embalses de Urrá y Playas, los cuales superaron su volumen máximo, alcanzando el 103% de su capacidad, llevando a la suspensión de la generación de energía, así como un riesgo sistémico energético debido a la insolvnecia económica de varias empresas del Caribe.

¿Cuánto donó WestCol a los afectados?

Luis Villa, más conocido como WestCol, se puso la mano en el corazón y junto a varios amigos de su ‘ganga’, recolectaron una gran cantidad de dinero, la cual destinaron directamente a la compra de mercados para los afectados en Córdoba.

Cientos de sus suscriptores entraron a una transmisión especial realizada en la plataforma Kick que tuvo una duración de 10 horas, en la que, quienes quisieran, podían hacer una donación a cambio de una mención o una animación especial en el chat.

Fueron más de $250 millones de pesos los que recolectaron ‘West’ y sus panas, los cuales giraron a un reconocido supermercado que se comprometió a hacer otro aporte.