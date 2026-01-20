La ausencia de señales públicas entre Karol G y Feid ha venido desatando una ola de especulaciones en redes sociales sobre el posible final de una de las parejas más queridas de la música urbana. Durante las últimas semanas, seguidores de ambos artistas han notado un aparente distanciamiento, lo que ha dado pie a rumores sobre una ruptura sentimental.

Las alarmas se encendieron cuando la intérprete de Cairo y Gatúbela asistió a eventos internacionales de alto perfil, como el Victoria’s Secret Fashion Show, su portada para Vogue, el lanzamiento de su marca de tequila 200 Copas, su participación en el programa de Jimmy Fallon, el show de medio tiempo de la NFL en Brasil y su aparición en la Plaza de San Pedro en el Vaticano junto a Andrea Bocelli. Todos estos sin que Feid realizara comentarios públicos o muestras visibles de apoyo en redes.

“Fuentes cercanas a ambos artistas le dicen a TMZ... que las superestrellas de la música latina terminaron silenciosamente su relación hace unos meses en medio de especulaciones en curso. Nos dicen que la ruptura fue amistosa, y los dos siguen en buenos términos”, reveló el medio de comunicación estadounidense.

En 2023, Karol confirmó la relación en entrevistas, llamándolo un capítulo positivo y de apoyo en su vida, y se vio a los dos asistiendo a eventos juntos, compartiendo momentos sutiles en las redes sociales y apoyándose mutuamente en la gira.

Por ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales sobre su situación sentimental. Pero como sucede con las estrellas de su nivel, el silencio también habla, y los fans seguirán atentos a cada señal, comentario o aparición pública. Teniendo en cuenta que es poco probable que alguno de los dos aparezca confirmando dicha noticia, pues desde que se empezó a rumorear su romance, han sido muy reservados con la relación.

¿Cómo empezó la relación de Feid y Karol G?

Hacia mayo del 2025, Karol G lanzó su documental Mañana Será Bonito en el que muestra su lado más vulnerable y todo lo que luchó para abrirse campo en el género urbano en sus inicios, el cual pertenecía casi que por completo a los hombres.

Dentro de la producción también habló de su relación con Feid, dando detalles de cómo se conocieron y, según sus mismas afirmaciones, todo empezó en una tarde de videojuegos. Después del coqueteo del paisa, Karol G se dio cuenta de lo mucho que disfrutaba de su compañía y además del amor que le tenía.

Además de la canción Friki, ella dijo que quería colaborar con su artista favorito, que en ese momento era Feid y que también estaba siendo telonero en su gira por grandes arenas, así que pasaron bastante tiempo juntos.

La cantante afirmó: “Sin darme cuenta, yo ya estaba escribiendo canciones de amor y de felicidad. Hemos construido una relación muy sana; cuando uno viene de malos hábitos en una relación, salirse de ellos es muy difícil. Creo que nunca antes me había visualizado con una persona en mi vida. Me devolvió y me regaló esa humanidad”.

¿Qué es TMZ y por qué son relevantes sus afirmaciones?

TMZ (Thirty Mile Zone) es un sitio web y programa de televisión estadounidense especializado en noticias de entretenimiento y chismes de celebridades que ha redefinido el periodismo de espectáculos desde su lanzamiento en 2005. Se considera una fuente de peso y de referencia mundial debido a su impresionante historial de primicias de alto impacto, como el fallecimiento de Michael Jackson o Prince, logrando reportar eventos críticos minutos después de que ocurren.

Su relevancia no solo radica en la rapidez, sino en su capacidad de verificación; TMZ opera bajo una estructura casi legal, pagando por documentos oficiales, grabaciones de cámaras de seguridad y registros policiales que respaldan sus historias.

Aunque su estilo es a menudo criticado por ser agresivo o invasivo, la industria reconoce que, si TMZ publica una noticia de última hora, es casi seguro que la información es verídica y contrastada.