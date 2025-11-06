Karol G dio la prueba definitiva de su situación sentimental con Feid; generó debate en redes

La ausencia de señales públicas entre Karol G y Feid ha desatado una ola de especulaciones en redes sociales sobre el posible final de una de las parejas más queridas de la música urbana. Durante las últimas semanas, seguidores de ambos artistas han notado un aparente distanciamiento, lo que ha dado pie a rumores sobre una ruptura sentimental.

Le puede interesar: Karol G llegará al runway del Victoria’s Secret Show de este año

Las alarmas se encendieron cuando la intérprete de Cairo y Gatúbela asistió a eventos internacionales de alto perfil —como el Victoria’s Secret Fashion Show, su portada para Vogue, el lanzamiento de su marca de tequila 200 Copas, su participación en el programa de Jimmy Fallon, el show de medio tiempo de la NFL en Brasil y su aparición en la Plaza de San Pedro en el Vaticano junto a Andrea Bocelli— sin que Feid realizara comentarios públicos o muestras visibles de apoyo en redes.

Para muchos fans, este silencio fue suficiente para pensar que algo no estaba bien.

Sin embargo, un reciente momento compartido en redes parece desmentir la idea de una ruptura. Durante una interacción de Karol G con sus seguidores, la cantante realizó una llamada en vivo a Feid, y ambos se despidieron con un afectuoso “te amo”, gesto que rápidamente comenzó a circular entre fanáticos como prueba de que la relación continúa.

Por ahora, ninguno de los dos ha realizado declaraciones oficiales sobre su situación sentimental. Pero como suele suceder con las estrellas de su nivel, el silencio también habla, y los fans seguirán atentos a cada señal, comentario o aparición pública.

Lo cierto es que, ya sea juntos o no, Karol G y Feid siguen siendo dos de los nombres más influyentes del género urbano y cualquier movimiento suyo seguirá dando de qué hablar.