Karol G y Feid cautivaron a sus seguidores al compartir varias fotos juntos: “Día de postear con el Novio”

‘Mañana Fue Bonito’ finalmente se estrenó este 8 de mayo en Netflix y hasta el momento ha sido un rotundo éxito, al destacar la histórica gira mundial Mañana Será Bonito de Karol G, que la convirtió en la primera mujer latina en llenar cuatro veces el estadio Santiago Bernabéu de Madrid y en la artista más escuchada en el mundo en 2024. Este documental muestra la parte más vulnerable de Karol y todo lo que luchó para abrirse campo en el género urbano en sus inicios, el cual pertenecía casi que por completo a los hombres.

Dentro del documental también habla de su relación con Feid, dando detalles de cómo se conocieron y según sus mismas afirmaciones todo empezó en una tarde de videojuegos. Después del coqueteo del paisa, Karol G se dio cuenta de lo mucho que disfrutaba de su compañía y además del amor que le tenía.

Además de la canción Friki, ella dijo que quería colaborar con su artista favorito, que en ese momento era Feid y que también estaba siendo telonero en su gira por grandes arenas, así que pasaron bastante tiempo juntos. Todo esto confirma los miles de teorías que tenían los fans, antes de que expusieran su relación públicamente.

La cantante afirmó: “Sin darme cuenta yo ya estaba escribiendo canciones de amor y de felicidad. Hemos construido una relación muy sana, cuando uno viene de malos hábitos en una relación, salirse de ellos es muy difícil. Creo que nunca antes me había visualizado como con una persona en mi vida. Me devolvió y mi regaló esa humanidad”.

Para completar, los artistas cautivaron aún más a sus seguidores, primero Feid al dedicarle un post a su novia, mostrando fotos inéditas y usando la canción “Milagros” de Karol G, que salió con el documental. Mientras que ella, subió su propio post con más fotos juntos e indicó: "Día de postear con el Novio … porque el mío empezó el challenge. Pdta: quédate con quien te mire como Carolina y Toguita miran a Salomón"

¿Por qué Feid no estuvo presente en la premier del documental de Karol G?

El cantante paisa que se encuentra en uno de sus mejores momentos, no hizo presencia en la premier de su pareja, debido a que estaba en los prestigiosos premios ASCAP. Estos son otorgados por la American Society of Composers, Authors and Publishers, con el fin de celebrar los logros de compositores, letristas y editores musicales en diversos géneros.

Estas distinciones reconocen la excelencia en la composición de canciones pop, latina, rhythm & soul, country, cristiana y también en la música para cine, televisión y videojuegos. Ferxxo obtuvo el premio al compositor/artista del año por segundo año consecutivo, mientras que Karol G a pesar de estar ausente, ganó el premio a canción latina del año por el tema QLONA junto a Peso Pluma.