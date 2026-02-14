¿Amor a la vista? Renzo y Marilyn Patiño de LCDLF se besaron en pleno Carnaval de Barranquilla

El pasado 12 de enero, el canal RCN le dio rienda suelta a la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, programa concurso del que ya salieron eliminados cinco participantes. Justamente dos de estas celebridades fueron vistas muy cercanas en el Carnaval de Barranquilla, hasta el punto que se les vio dándose tremendo beso.

Como es costumbre ‘Nuestra Tele’ envía a varios de sus talentos para que gocen de este tipo de festividades, y en esta ocasión armó un combo en el que estaban Marilyn Patiño, Renzo, Ana Karina Soto y su familia, el presentador Santiago Vargas, entre otros.

En medio de todo este festejo, Marylyn y Renzo se le midieron a darse un beso para dejar un memorable momento; algo que se viralizó rápidamente en redes sociales en donde se encendieron los rumores de una posible relación sentimental entre ambos. Cabe recordar que Patiño está soltera desde el 2023, tras el asesinato de su esposo Héctor Fabián Uyoa, en el municipio de Caloto, Cauca.

La razón de la ausencia de Karen Sevillano en el ‘After Show’ de ‘La Casa de los Famosos’

Tras ganarse la primera temporada de La Casa de los Famosos, Sevillano fue elegida para presentar el ‘After Show’ junto a la comediante Vicky Berrío. Precisamente Sevillano sorprendió a sus 3,9 millones de seguidores en Instagram, al mostrar que decidió pegarse una ‘escapadita’ para gozarse las fiestas de El Carnaval del Fuego, que se realiza en Tumaco, Nariño en este segundo fin de semana del mes de febrero de 2026; por lo que se va a ausentar momentáneamente del After Show.

Sara Uribe y Marilyn Patiño se desahogaron tras salir de LCDLF3

Tras más de un mes en competencia 24/7, Sara y Marylin abandonaron el programa para retomar su rutina diaria. Antes de salir, hablaron con varios medios, entre ellos Publimetro, donde compartieron detalles sobre su experiencia. Al ser consultadas sobre si participarían nuevamente en un reality que implique convivencia con otras personas, sus respuestas fueron diferentes.

Sara Uribe, quien ya ha estado en dos realities anteriormente, afirmó sin dudar que no volvería, señalando que esta experiencia fue suficiente para ella. En cambio, Marylin se mostró más entusiasta y aseguró que aceptaría participar en otro formato similar si se le presenta la oportunidad.

Otro de los aspectos, es que ya en varias ocasiones se les escucho diciendo que querían irse, frente a esto respondieron que era cierto, sobre todo Sara, quien dijo que había sido difícil tener que aguantar los conflictos y la comida, indicando que si suelen aguantar hambre.

También recalcó Marily: “Yo fui feliz, triste, estuve con las emociones a flor de piel, fui yo, como me defendí con argumentos en los posicionamientos desde mi educación y principios y valores, estoy contenta“, mientras que Sara: “Yo disfruté, obviamente ya estaba cansadita, ya me quería ir y sentía que ya se iba a poner pesada la casas con lo que venía, más comentarios fuertes, más agresiones, más hambre. Cada vez las emociones van jugando un papel muy fuerte y no quería verme involucrada ahí (...)“.