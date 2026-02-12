Más temprano saldrán los tres desfiles centrales del Carnaval de Barranquilla: conozca recomendaciones

Los principales desfiles del Carnaval de Barranquilla 2026 tendrán nuevos horarios con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad y el disfrute pleno de uno de los eventos culturales más importantes de Colombia. La organización anunció ajustes en la programación para facilitar la movilidad, evitar congestiones y permitir que propios y visitantes vivan una experiencia más organizada durante los cuatro días de fiesta.

El inicio oficial será el sábado 14 de febrero, cuando la tradicional Batalla de Flores comenzará a las 10:30 de la mañana en el emblemático Cumbiódromo de la Vía 40, escenario que volverá a llenarse de color, música, alegría y tradición. Ese mismo día, el Desfile del Rey Momo arrancará a las 2:00 de la tarde por la Calle 17, recorriendo sectores históricos como Rebolo, Las Nieves, La Chinita y La Luz, hasta finalizar en el bulevar de Simón Bolívar.

Para el domingo 15 de febrero, la Gran Parada de Tradición se iniciará a las 10:30 de la mañana, mientras que el lunes 16 de febrero la Gran Parada de Comparsas comenzará a las 11:30 de la mañana, con un despliegue de fantasía, creatividad, ritmos afroantillanos y danzas populares que caracterizan al Carnaval de Barranquilla.

El cierre simbólico de las festividades será el martes 17 de febrero, con el tradicional Desfile de Joselito Carnaval, que empezará a las 4:00 de la tarde por la carrera 54 con calle 59. Este evento teatral marca el final de los cuatro días de celebración, representando la muerte simbólica de Joselito, personaje que encarna el espíritu fiestero del pueblo barranquillero.

Batalla de Flores 2026: más de 20 mil hacedores

Uno de los eventos más esperados será la Batalla de Flores 2026, que contará con la participación de 20 mil hacedores de Carnaval, distribuidos en 71 grupos folclóricos organizados en ocho bloques temáticos. El desfile tendrá un preámbulo con disfraces de tradición, mensajes de cultura ciudadana y acciones enfocadas en la protección del medio ambiente, como parte de la estrategia de sostenibilidad del Carnaval.

En esta edición participarán 18 carrozas, elaboradas por maestros y artesanos en la reconocida Fábrica de Carrozas, inspiradas principalmente en las danzas patrimoniales. Además, desfilarán 47 carros musicales con las orquestas más queridas por los barranquilleros. De los participantes, 2.127 estarán en disfraces colectivos e individuales, aportando diversidad y creatividad al espectáculo.

El Rey Momo y la tradición popular

El tradicional Desfile del Rey Momo, que se realiza en la Calle 17, contará con más de 15 mil participantes y con el respaldo activo de la comunidad de los barrios Rebolo, San Roque, La Luz, Las Chinitas, Las Nieves y Simón Bolívar. Este evento se destaca por su enfoque comunitario, promoviendo el buen comportamiento, la sana convivencia y el respeto por las tradiciones.

El recorrido iniciará en la carrera 33 con calle 17 y finalizará en el CAI del bulevar de Simón Bolívar, consolidándose como una vitrina cultural de los sectores populares que han sido históricamente cuna del Carnaval.

Gran Parada de Tradición y Comparsas

La Gran Parada de Tradición del Carnaval de Barranquilla reunirá a 170 grupos, entre comparsas, danzas y colectivos tradicionales. Más de 10 mil carnavaleros exhibirán su talento en expresiones como Cumbia, Congo, Mapalé y Garabato, entre muchas otras. El evento será transmitido por Telecaribe desde la 1:00 p.m., permitiendo que todo el país disfrute de la riqueza cultural de la Fiesta Patrimonial.

Por su parte, la Gran Parada de Comparsas congregará a más de 112 grupos folclóricos, incluyendo comparsas de Fantasía y Tradición, Marimondas, Negritas Puloy y Monocucos, fusionando ritmos modernos con sonidos afrocaribeños. También se contará con 40 disfraces inscritos oficialmente en Carnaval de Barranquilla.

Entre las agrupaciones participantes se destacan Son Latino, Rumbón Normalista, Son Kalimba, La Sucursal de la Salsa, Son Caribe, Klama, así como comparsas tradicionales como Torito en Carnaval, Selva Africana, Rebelión de Monocucos y Fundación Estampas Colombianas.

Carrozas sostenibles y economía circular

Una de las grandes apuestas del Carnaval de Barranquilla 2026 será la sostenibilidad. Carnaval de Barranquilla S.A.S., junto a la empresa Ultracem, presentó una iniciativa de economía circular que permitirá transformar residuos industriales en insumos para la elaboración de las carrozas.

Los sacos de cemento reutilizados por Ultracem fueron donados para la construcción de todas las carrozas que desfilarán por la Vía 40, reduciendo residuos y fortaleciendo el trabajo de los artesanos del Atlántico.

“Para Ultracem, la sostenibilidad no es solo un concepto, es una forma de actuar. Decidimos darle una segunda vida a los sacos de cemento, donándolos para la construcción de las carrozas. Así apoyamos a los artesanos y aportamos al desarrollo local”, señaló la compañía.

Esta iniciativa refuerza el compromiso del Carnaval con el cuidado del entorno, la economía local y la preservación de una fiesta declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Recomendaciones para los asistentes

Las autoridades recomendaron llegar temprano a los escenarios, ya que los desfiles comenzarán desde las 9:00 de la mañana en algunos puntos. Se aconseja no usar vehículos particulares, llevar protector solar, vestimenta cómoda, calzado adecuado e hidratarse constantemente.

También se recomienda portar documento de identidad, evitar joyas, armas u objetos cortopunzantes, no comprar licor en lugares no autorizados y seguir las instrucciones de los organizadores y organismos de seguridad.

La cifra clave de este año es contundente: 20 mil hacedores de Carnaval llenarán de vida, música y tradición la Batalla de Flores 2026, confirmando que el Carnaval de Barranquilla sigue siendo la fiesta más grande, diversa y vibrante de Colombia.