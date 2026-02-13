“No debí haber sido madre”, la actriz Ana María Hoyos se confesó sobre su maternidad

Ana María Hoyos es una reconocida actriz, presentadora y modelo colombiana que dejó una huella imborrable en la televisión de los años 90 y principios de los 2000. Su salto a la fama se consolidó gracias a su talento y belleza, destacándose en producciones icónicas como "La viuda de blanco", “María Bonita", “La dama del pantano”.

Tras años de éxito en la actuación, Ana María decidió alejarse de los focos de las telenovelas para enfocarse en su faceta como empresaria y en su vida familiar, aunque se mantiene presente en el cariño del público que la recuerda como uno de los rostros más carismáticos de la pantalla chica en Colombia. Hace algunos años la actriz reveló para La Red que escogió su familia ante la fama y que vive en plena tranquilidad, aunque de vez en cuando extraña algunos beneficios.

Por otro lado, Ana María continúa compartiendo detalles de su vida y creando algunos contenidos para sus redes sociales, de hecho, recientemente estuvo en el podcast “La Lupa”. Allí habló de su rol como madre, haciendo una importante reflexión: “Si Dios me dejó ser madre, por algo sería. Pero yo creo que soy de esas personas que no debió haber sido madre, soy una gran mamá hoy, lo sé por los resultados, pero también sé que fui una mamá que los forjo a punta de dolor. Yo sé que ellos tienen en el corazón con mucho dolor, mucha rabia”, indicó en primer momento entre lagrimas.

Al respecto, la entrevistador le pregunto sobre el perdón, a lo que la actriz confiesa que en su casa no se habla de perdón, sino de aceptación: “El perdón para mí es un poco egocéntrico. En mi casa se habla de aceptemos la mamá que fui, nada que hacer, ya esa mamá no puedo cambiar, ya esa fue (...)”.

