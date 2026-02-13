Kris R dio detalles de cómo inició su relación con Karina García, así la logró conquistar

Hace algunas semanas, se confirmaron los rumores de un posible nuevo romance entre Karina García y el cantante de trap, Kris R, quien estaría sobre sus 24 años de edad. Aunque muchos pensaron que sus acercamientos simplemente se trataban de trabajo, la relación se terminó por corroborar durante la segunda fecha del concierto de Bad Bunny en Medellín, es decir, el 24 de enero, Karina García se dejó ver acompañada por Kris R en ‘La casita’ durante el concierto del puertorriqueño.

En medio de la música, la exparticipantede ‘La casa de los famosos’ le dio un beso al artista, confirmando así que están juntos. Mientras que hace unos días, volvieron a ser vistos en Bogotá, encuentro que fue registrado por varios transeúntes, lo que confirmaría más esta nueva relación.

Por su parte, García aceptó públicamente que están saliendo y que se siente bastante bien con él, pero que era muy pronto para decir que estaba enamorada, pero recalcó que le encantan los artistas y poder admirarlos en la tarima. En cuanto a Kris R, contó su versión recientemente en una transmisión de Kick, donde dio detalles sobre el inicio del romance.

En primer lugar, confesó que todo se dio gracias al video musical de “Ganas”, en el que García fue contratada como modelo y apareció en la portada del sencillo del paisa. “La verdad, todo empezó con el video de Ganas. Hicimos el video y en ese momento nada, nos caíamos súper bién, pero después de eso nos mandamos mensajitos. Y un día elle me dijo que iba para Cartagena y yo le dije que yo también tenía que ir, pero era mentira, yo no tenía que ir, pero yo dije eso porque ya había empezado a fluir la vuelta”, detalló Kris R.

El interprete urbano aseguró que después de este viaje empezó el verdadero romance. “Después de eso, empezamos a hablar más seguido, por videollamada, a hablar más seguido, conectamos mucho... Es una mujer increíble, es una mujer que entiende la vuelta y los dos nos estamos apoyando mucho”, añadió.

Uno de los aspectos que resaltó de esta nueva ración es que ha recibido apoyo incondicional de la influencer en cuanto a su carrera, destacando la madurez, que en parte ha ayudado que la relación sea tranquila, teniendo en cuenta que en el pasado tuvo problemas por parejas que no lo apoyaron en ese ámbito.

“Estamos llevando la vuelta muy chimba, me siento muy bien porque yo siento que los dos nos apoyamos mucho y a mí me ha tocado con gente que no entiende lo que estoy viviendo(musicalmente), pero ella es muy madura y entiende todo lo que me está pasando”, detalló.