“Se me ocurre acabarlo”, Isabella Ladera en llamada filtrada hablando sobre su ruptura con Beéle

Beéle ha sido una de las figuras públicas más sonadas no solo en Colombia, sino en varios países de Latinoamérica, y no solo por su música, sino también por su vida privada, la cual desde agosto del 2024 se vio en vuelta en una gran polémica. Todo se daría por filtración de algunos chats del cantante barranquillero con la modelo Isabella Ladera, lo cual comprobaría la infidelidad hacia su esposa y madre de sus hijos, Camila Rodríguez, conocida como Cara.

PUBLICIDAD

Puede leer: Beéle se pronuncia ante las revelaciones de su exesposa, Cara en famoso pódcast mexicano: “Deja de engañar a la gente”

La relación de Beéle con Isabella habría terminado hace unos meses, tanto a ella como a él se le has visto con “nuevas parejas”, al igual que Cara, madre de los hijos del cantante que se encuentra en una relación con Jake Castro. No obstante, Isabella Ladera llamó la atención una vez más al publicar una foto de su diario en la que exponía detalles de cómo fue su relación con el barranquillero.

La llamada filtrada de Isabella Ladera con el mejor amigo de Cara Rodriguez

Eso no sería todo, a propósito del tema Isabella habría tenido una llamada con Valentina Lazaro, hablando de la ruptura con el cantante. Dicha llamada, Valentino la expuso en ‘Dímelo King’, por lo que resulto que Isabella también la había grabado y una vez más ambos personajes están en vueltos en una discusión.

Le puede interesar: Filtran videos de Valentina Taguado con Beéle, ¿están saliendo?

Durante la llamada, Valentino la aconsejaba sobre lo que “debía hacer” después de la ruptura, hecho que para muchos es desleal y deja mal visto al influencer, que durante tiempo le tiro a Ladera. Isabella expresó su intención de hablar con Cara y aseguró que ella no sabía que le estaba haciendo daño al interceder en la relación.

Posteriormente, Isabella indicó: “Yo no habló con él desde hace cuatro meses (...) cuando él estaba escribiendo esas canciones me lloraba por sus hijos, por su abuela. Me dijo que se había pintado el cabello de rosado porque la única maestra que creyó en él tenía cáncer de mama. Yo quiero hablar con ella (Cara) de mujer a mujer”, son algunas de las palabras de Isabella, mientras que Valentino le sugiera que le haga sentir que tiene control sobre ella.

PUBLICIDAD

Después indico que se le ocurría algo para monetizar la situación: “A mi se me ocurre acabarlo, se me ocurre darle donde más le duele, se me ocurre unir fuerzas y empoderar a las mujeres a través de esto...”, mientras que Valentino le decía que igual él se iba aprovechar de todo. En redes las críticas están siendo dirigidas para Valentino, por mostrar la llamada y por su lealtad a su amiga Cara.