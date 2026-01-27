Fiscalía imputó al padre de la cantante Greeicy Rendón por tortura y secuestro

La Fiscalía General de la Nación presentó formalmente una acusación contra Luis Alberto Rendón Melo, padre de la cantante colombiana Greeicy Rendón, por su presunta participación en un caso de secuestro simple y tortura agravada ocurrido en una finca familiar ubicada en el municipio de Rionegro, Antioquia. El proceso ha generado amplio impacto a nivel nacional debido a la gravedad de los delitos imputados y a su vínculo con una figura reconocida del ámbito artístico.

Según el ente acusador, los hechos se habrían registrado tras el presunto robo de una caja fuerte que contenía objetos de valor dentro de la propiedad. En ese contexto, dos trabajadores del predio habrían sido señalados como posibles responsables del hurto, situación que, de acuerdo con la denuncia, derivó en una serie de agresiones físicas, amenazas y retención ilegal, con el objetivo de obtener información sobre el paradero del dinero y otros bienes sustraídos.

De acuerdo con los testimonios recopilados por la Fiscalía, las víctimas habrían sido retenidas contra su voluntad durante varias horas, sometidas a agresiones físicas y psicológicas, amarradas, intimidadas y golpeadas, en un ambiente descrito como de extrema tensión. Estos elementos llevaron al ente investigador a tipificar los hechos como delitos de especial gravedad, contemplados en la legislación penal colombiana.

Uno de los puntos centrales dentro de la acusación es que, según pruebas y declaraciones de los afectados, Luis Alberto Rendón Melo habría ordenado o coordinado la retención de los empleados, lo que sustenta su vinculación formal al proceso penal. Por estos hechos, enfrenta cargos por secuestro simple y tortura agravada, delitos que, de comprobarse su responsabilidad, podrían acarrear penas severas.

El proceso judicial también ha llamado la atención porque, según el relato de las víctimas, durante los presuntos actos de tortura y retención se encontraban presentes Lucy Ceballos, madre de la cantante Greeicy Rendón, así como el nieto del imputado, un menor de edad. La Fiscalía ha señalado que la madre de la artista habría estado al tanto de los hechos y presenciado parte de la situación, aunque hasta el momento no ha sido vinculada formalmente al proceso. La presencia del menor en la escena fue confirmada en testimonios, lo que añade un componente de especial sensibilidad al caso.

El ente acusador ha enfatizado que se trata de una investigación en curso, en la que todas las versiones están siendo contrastadas con pruebas técnicas, testimoniales y documentales, y reiteró que se mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial de fondo.

Durante las audiencias preliminares, el padre de Greeicy Rendón no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Sin embargo, un juez de control de garantías consideró que existían elementos suficientes para imponer una medida de aseguramiento domiciliaria, la cual deberá cumplir mientras avanzan las investigaciones y se define su situación jurídica.

Por su parte, la defensa del acusado ha manifestado que los hechos han sido tergiversados y que demostrará la inocencia de su representado a lo largo del proceso. Asimismo, ha insistido en que no existió intención de causar daño y que todo se originó en un conflicto confuso derivado del presunto hurto, el cual será aclarado ante los estrados judiciales.

La noticia ha generado una fuerte reacción en la opinión pública, principalmente por la relación del caso con la cantante Greeicy Rendón, lo que ha reavivado el debate sobre la responsabilidad penal, el debido proceso y la igualdad ante la ley, independientemente del reconocimiento público o mediático de los involucrados. Hasta el momento, la artista no ha emitido declaraciones públicas recientes sobre este episodio.

El caso permanece en manos de la justicia ordinaria, mientras la Fiscalía continúa recopilando pruebas y no descarta nuevas imputaciones si los avances de la investigación así lo ameritan. En las próximas semanas se esperan decisiones judiciales clave que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido en la finca de Rionegro y determinar las responsabilidades correspondientes.