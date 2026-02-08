Nuevo avance en el caso de tortura y secuestro en finca de Greeicy Rendón: se presentan primeras condenas

Condenan a escoltas de Greeicy Rendón por secuestro y tortura. Un juez penal de Antioquia declaró culpables por tortura agravada a cinco hombres que hacían parte del esquema de seguridad de la familia de la cantante Greeicy Rendón, tras comprobarse que retuvieron, golpearon y torturaron a dos trabajadores de una finca ubicada en Rionegro, Oriente de Antioquia, por el presunto robo de una millonaria suma de dinero.

Para leer: Así lucía Greeicy Rendón en sus inicios en la televisión y la música

La decisión fue tomada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia, que concluyó que los escoltas sometieron a los empleados a violencia física extrema, con el objetivo de forzarlos a confesar su participación en un supuesto hurto ocurrido en la propiedad.

Cinco escoltas sentenciados y una investigación que salpica al entorno de Greeicy Rendón

Según el fallo, los hechos se registraron el 10 de mayo de 2023, en una finca situada en el sector de Llano Grande, donde los dos mayordomos fueron retenidos contra su voluntad, golpeados brutalmente e incluso sometidos a intentos de ahogamiento, mediante la introducción de una manguera de agua en la garganta, una práctica considerada como tortura.

El caso tomó mayor relevancia luego de que se conociera que el padre de la artista, Luis Alberto Rendón, estaría presuntamente vinculado a los hechos. De acuerdo con información revelada por la revista Semana, un juez le concedió casa por cárcel mientras avanza la investigación por su posible participación en el secuestro y tortura de los empleados.

La Fiscalía estableció que el objetivo de las agresiones era obligar a los trabajadores a revelar el paradero de más de mil millones de pesos, que supuestamente habían sido robados de una caja fuerte ubicada en la vivienda principal de la finca.

En el expediente judicial se incluyó el testimonio de uno de los policías que ingresó al predio y encontró a las víctimas en estado crítico. El uniformado relató que hallaron a uno de los hombres con sangre en la ropa, heridas en la cabeza y en estado de shock, incapaz de hablar por el miedo.

“Se observa una persona de sexo masculino mayor de edad, con sangre en su ropa y en el piso, con una lesión en la cabeza. Estaba tembloroso, no respondía y se le brindaron primeros auxilios”, se lee en el informe.

Posteriormente, el trabajador logró explicar que era sordo y que necesitaba sus audífonos para comunicarse. Una vez pudo expresarse, afirmó que las personas que lo habían torturado eran los escoltas que se encontraban junto a la piscina y que actuaban bajo instrucciones del padre de Greeicy Rendón, quien los señalaba de ser responsables del robo.

El informe también reveló que el rescate de los trabajadores fue posible gracias a la intervención de unidades especiales de la Policía y del esquema de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, quienes llegaron armados al lugar.

“Solicitamos apoyo porque había personal con armamento largo y nos superaban en número. Llegó el esquema de seguridad del expresidente Álvaro Uribe y personal del GOES, y procedimos a ingresar a la residencia para reducir a los responsables”, indicó el patrullero.

El caso ha generado indignación nacional, no solo por la gravedad de los hechos, sino por el uso de violencia extrema en un entorno privado y bajo la supuesta orden de personas cercanas a una figura pública.

Con esta condena, la justicia envía un mensaje contundente frente a los delitos de tortura, secuestro y abuso de poder, y mantiene abiertas las investigaciones para establecer todas las responsabilidades, incluyendo la del padre de la cantante Greeicy Rendón.