La Toxi Costeña reveló que le negaron la visa para ingresar a Estados Unidos, donde tendría algunas presentaciones

Cindy Ávila, conocida en el mundo del entretenimiento comoLa Toxi Costeña, es una cantante y creadora de contenido nacida en Sincelejo, Sucre. Saltó a la fama en 2021 con su canción "Macta llega", una champeta que narra, con humor y jerga costeña, la historia de una infidelidad.

La letra, basada en hechos reales, se originó a partir de un audio que Ávila envió a su amiga Marta para informarle sobre la traición de su pareja. La canción se viralizó rápidamente en redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno en Colombia y más allá. Además de su faceta musical, Cindy fue una figura destacada en la segunda temporada de 'La Casa de los Famosos Colombia’, siendo la cuarta finalista.

La Toxi ha continuado trabajando en sus redes, tras su paso por el reality, pero también en la música, dedicándose a la champeta. Mientras que, las amistades con las que todavía se le ha podido ver del reality, son Yina Calderón y Emiro Navarro, quien la invitó por unos días a Nueva York, sin embargo tuvo que bajarse del plan.

Así lo contó en una reciente entrevista con Los40, donde aseguraron que la habían visto en la embajada de los Estados Unidos, lo que ella confirmó, diciendo que estuvo haciendo los tramites para el importante documento. Según relató, estuvo solicitando la visa de trabajo para ingresar a dicho país, esto por unas ofertas laborales que tenía, pero también con el objetivo de viajar con su amigo, pero esta le fue negada.

“A mi me salieron unas giras en Estados Unidos, pero pues no tenía visa, se hizo el tramite como turista, para que fuera más fácil sacar la de trabajo, pero bueno lo voy a seguiré intentado”.

¿Quién es Karola, nueva integrante de ‘La Casa de los Famosos’?

Karola es una conocida creadora de contenido barranquillera, quien se ha destacado especialmente en plataformas como TikTok e Instagram por su carisma natural y su sentido del humor. Con un enfoque que mezcla el estilo de vida, la moda y una honestidad refrescante sobre sus experiencias personales, ha logrado construir una comunidad sólida que se identifica con su espontaneidad y su forma de ver la vida sin filtros.

La joven cuenta con más de un millón de seguidores, además es reconocida también por ser la mejor amiga de Emiro Navarro y en cuanto a realities, Karola hizo parte de La Casa de Alofoke en 2025. Este es una producción dominicana, en la que destacó por ser la única representante de Colombia y por mantenerse en la competencia durante los 31 días sin salir, lo que ella misma describió como una prueba de su fortaleza mental frente a la presión del encierro 24/7. Su estancia no estuvo libre de polémicas, incluyendo un fuerte incidente con la participante ‘La Perversa’ y momentos de vulnerabilidad, como una emergencia médica por dolores abdominales.