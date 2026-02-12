Hijo de Juan Manuel Santos se burló de Álvaro Uribe por decir que le tiene miedo a su padre, ¿de qué se trata?

Álvaro Uribe es un expresidente de Colombia que estuvo en el poder durante los períodos 2002 a 2010, contando así con un amplio número de colombianos, quienes siguen considerándolo como uno de los mejores mandatarios que ha tenido el país. El paisa es el líder del partido Centro Democrático; sin embargo, en los últimos años también ha estado dedicado a su familia, buscando priorizar a sus hijos Tomás y Jerónimo, así como también a su esposa, Lina Moreno.

No cabe duda de que Uribe estuvo detrás de varias candidaturas a la presidencia, contando así con fuertes lazos con algunos candidatos; uno de ellos fue el también expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien durante su primer período presidencial demostró su cercanía con Uribe, pero durante su reelección la distancia entre ellos terminó siendo evident.

Incluso en varias ocasiones, el intercambio de declaraciones entre los hijos de Uribe y los de Santos ha dado de qué hablar en las redes sociales, donde Tomás acusó a Juan Manuel de haber entregado el país, así como de ser el culpable de legitimar “narcodictaduras”. En medio de esta situación, Martín y Esteban Santos salieron en defensa de su padre.

Ahora, una de las situaciones más recientes tuvo como protagonista a Álvaro Uribe, quien en medio de una entrevista con Melquisedec Torres en ‘Indagatoria’ aseguró que le siente miedo a Juan Manuel Santos, siendo este el motivo por el que no se ha dado una reconciliación con él. “Por miedo a él, no es por rabia ni por nada, pánico, déjelo ahí, interprételo (…) Le tengo pánico, déjelo ahí”.

Ante las sorpresivas declaraciones de Álvaro Uribe, las diferentes opiniones no faltaron en redes sociales, tanto en contra como a favor de lo mencionado. Sin duda, una de las que más se destacó tuvo que ver con el hijo de Juan Manuel Santos, Martín Uribe, quien respondió con emojis de risas, haciendo referencia a que, al parecer, no creía en las palabras de Uribe.

¿Quién es la esposa de Álvaro Uribe Vélez?

Lina Moreno es la esposa de Álvaro Uribe Vélez y por ende, fue la primera dama de Colombia durante los dos periodos presidenciales de su esposo. Moreno suele llevar un perfil discreto y reservado, alejado de los focos mediáticos a pesar de la alta exposición pública de Uribe Vélez.

Durante su tiempo como primera Dama, se enfocó en iniciativas sociales y culturales, evitando involucrarse directamente en temas políticos. Ha sido descrita como una mujer culta y con un interés particular en la literatura y las artes. A lo largo de la carrera política de su esposo, Lina Moreno ha sido un apoyo constante, acompañándolo en los momentos clave de su trayectoria.