¿Hincha de Nacional?: Drake sorprendió a todos con publicación ligada al equipo colombiano

Una historia de Instagram del artista canadiense Drake tiene revolucionadas a las redes sociales en Colombia. El intérprete de Hotline Bling sorprendió a miles de usuarios al publicar una imagen desde lo que parece ser su casa, en la que se observa claramente un escudo de Atlético Nacional, acompañado de una gorra verde y un crucifijo sobre una mesa.

La foto, que ya circula en X (antes Twitter), Instagram y Facebook con comentarios como “¿Qué hace Drake con un escudo del Verde en la casa?”, abrió el debate entre hinchas del fútbol colombiano, especialmente entre los seguidores del conjunto ‘verdolaga’.

El escudo de Atlético Nacional ligado a Drake

En la imagen compartida por el propio artista —cuyo nombre real es Aubrey Drake Graham— se aprecia sobre una mesa varios objetos llamativos: un crucifijo en base dorada, una figura decorativa, un teléfono clásico y, justo en el centro, una gorra verde y al lado un escudo de Atlético Nacional perfectamente visible en una especie de plástico.

Drake escudo Nacional

Aunque Drake no hizo ningún comentario adicional sobre la fotografía, el detalle no pasó desapercibido. Para muchos, se trata de un simple accesorio; para otros, podría ser una señal de algún vínculo con Colombia o con el club antioqueño.

Las teorías no se hicieron esperar. Algunos usuarios especulan que la gorra pudo haber sido un regalo durante alguna de sus visitas a Colombia —recordando que el artista fue cabeza de cartel del Festival Estéreo Picnic en Bogotá hace unos años -, o incluso, parece ser un regalo de alguien que haya estado recientemente en Medellín. Otros, más optimistas, ya sueñan con que Drake tenga algún tipo de simpatía por Atlético Nacional.

Drake, nacido el 24 de octubre de 1986 en Toronto, es una de las figuras más influyentes del hip-hop y el R&B a nivel mundial. Con una carrera musical que despegó en 2006 y que lo ha llevado a liderar listas globales con éxitos como One Dance, In My Feelings y God’s Plan, cualquier detalle de su vida personal suele convertirse en tendencia.

La pregunta queda en el aire: ¿es Drake hincha a la distancia de Atlético Nacional o solo una coincidencia? Lo cierto, es que compartió con orgullo en sus redes el escudo del cuadro Verdolaga.