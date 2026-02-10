Paula Andrea Betancur celebra ocho años de matrimonio con Luis Miguel Zabaleta

Paula Andrea Betancur es una reconocida exreina de belleza y empresaria, quien saltó a la fama luego de convertirse en Señorita Colombia en el año 1992. Aunque la corona de Miss Universe se le escapó de las manos, su paso por el Concurso Nacional de Belleza le permitió darle paso a su rol como modelo e incluso apareciendo en algunas producciones nacionales. Actualmente, la paisa está enfocada en su familia, su hijos, Mateo, Simón, Salomé y Fatima, quien es la menor de su hogar junto a Luis Miguel Zabaleta.

¿Quién es el esposo de Paula Andrea Betancur?

El exesposo de Paula Andrea Betancur es Juan Carlos Villegas, un reconocido publicista, quien se robó el corazón de la paisa, después de su participación en el Concurso Nacional de Belleza. Años más tarde, hicieron crecer su familia dándole la bienvenida a sus tres hijos, Mateo, Salomé y Simón. A pesar de llegar más de una década juntos, la ahora expareja decidió separarse en el año 2008 y actualmente Paula Andrea sostiene una unión con Luis Miguel Zabaleta, con quien tuvo su cuarta hija, Fatima.

¿Cuántos años de casada lleva Paula Andrea Betancur?

En medio de una de sus más recientes apariciones, Paula Andrea Betancur compartió la celebración de los ocho años de matrimonio con Luis Miguel Zabaleta, demostrando el amor que se tienen: “Amore mío, hoy celebramos ocho años de matrimonio, nuestras Bodas de Bronce, y lo primero que quiero hacer es darle gracias a Dios por ti. Porque si hoy seguimos aquí, no ha sido por fuerza humana, ha sido porque Él nos ha sostenido. Nuestro amor ha pasado por fuego, por momentos difíciles, por pruebas que solo nosotros conocemos.

Pero Dios ha sido fiel. Como dice Su Palabra, cuando pasamos por el fuego, Él no nos deja solos… y aquí estamos, más fuertes, más reales, más unidos. Hoy quiero decirte algo desde lo más profundo: perdóname. Perdóname porque no soy perfecta, porque tengo muchos defectos, porque a veces quiero amar bien y no siempre sé cómo hacerlo. Perdóname porque muchas veces todo lo hago con el corazón, aunque me salga mal o no sea como tú esperas.

Pero nunca, nunca ha sido sin amor. Gracias por tu paciencia conmigo. Gracias por amarme como dice la Palabra: con paciencia, con bondad, sosteniéndome incluso cuando no ha sido fácil. Gracias por cargar conmigo y con todo lo que soy: mi historia, mis hijos, mi familia, mi entorno, mis costumbres. Gracias por abrazar todo eso y quedarte.

En este mes del amor, mientras el mundo habla de San Valentín, yo celebro algo más profundo: un amor que no se rinde, un amor que perdona, un amor que permanece. Un amor donde no somos solo tú y yo, sino tú, yo y Dios en medio. Le doy gracias a Dios porque contigo he aprendido que el amor verdadero no es perfección, es entrega. No es no fallar, es volver a intentarlo. Y hoy, ocho años después, vuelvo a elegirte con el mismo compromiso, pero con más conciencia y más fe.

Le pido a Dios que siga cuidando nuestro matrimonio, que nos mantenga unidos, que nos dé un corazón humilde para perdonarnos y una fe firme para seguir caminando juntos. Porque cuando Dios está en medio, el amor no se rompe. Gracias por ser mi esposo. Gracias por ser mi hogar. Gracias por amarme como soy. Te amo", fueron las declaraciones expuestas por parte de Paula Andrea Betancur.

Lo cierto es que a pesar de la diferencia de edad con la que cuentan que se trata de 6 años, donde la exreina de belleza es la mayor, esto no fue impedimento para seguir juntos.



