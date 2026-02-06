Karola, mejor amiga de Emiro, es confirmada como nueva integrante de ‘La Casa de los Famosos 3′

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, que inició este 12 de enero de 2026, ha arrancado con una intensidad que mantiene al país pegado a la pantalla bajo la conducción de Carla Giraldo y Marcelo Cezán. Al inicio trajo 25 participantes conviviendo en un ambiente cargado de estrategia, pero a parte de sus eliminados han salido más famosos.

El proceso de salida ha sido variado: desde la eliminación tradicional por falta de apoyo del público, hasta retiros voluntarios y decisiones disciplinarias que han dejado a los televidentes atónitos. Los famosos que han salido del reality hasta ahora son:

Luisa Cortina: Fue la primera eliminada de la temporada por votación del público.

Renzo Meneses: El segundo participante en salir tras no alcanzar los votos necesarios.

Sofía Jaramillo: Se convirtió en la tercera eliminada de la competencia.

Marcela Reyes: Se retiró de manera voluntaria argumentando problemas de salud mental y desestabilización emocional.

Johanna Fadul: Fue expulsada de forma fulminante por la producción tras un incidente de comentarios racistas contra 'Campanita'.

¿Quién es Karola, nueva integrante de ‘La Casa de los Famosos’?

Karola es una conocida creadora de contenido barranquillera, quien se ha destacado especialmente en plataformas como TikTok e Instagram por su carisma natural y su sentido del humor. Con un enfoque que mezcla el estilo de vida, la moda y una honestidad refrescante sobre sus experiencias personales, ha logrado construir una comunidad sólida que se identifica con su espontaneidad y su forma de ver la vida sin filtros.

La joven cuenta con más de un millón de seguidores, además es reconocida también por ser la mejor amiga de Emiro Navarro, quien llegó a ser finalista en la temporda anterior del reality y que ahora es parte de MasterChef.

En cuanto a realities, Karola hizo parte de La Casa de Alofoke en 2025, siendo una producción dominicana, en la que destacó por ser la única representante de Colombia y por mantenerse en la competencia durante los 31 días sin salir, lo que ella misma describió como una prueba de su fortaleza mental frente a la presión del encierro 24/7. Su estancia no estuvo libre de polémicas, incluyendo un fuerte incidente con la participante ‘La Perversa’ y momentos de vulnerabilidad, como una emergencia médica por dolores abdominales.