Inés María Zabaraín de Noticias RCN no se olvidó del cumpleaños de su jefe y le dio emotiva sorpresa

Con 55 calendarios en su rodar, la samaria Inés María Zabaraín se ha ganado la etiqueta de ser considerada una de las más destacadas presentadoras en Colombia, trabajo que la ha llevado a estar en varias casas periodísticas como W Radio, Noticias Caracol, Noticiero CM& y Noticias RCN, esta última su actual casa. Justamente la periodista no dejó pasar por alto el cumpleaños de su jefe y lo sorprendió con emotivo gesto.

PUBLICIDAD

El informativo en el que trabaja la esposa de Jorge Alfredo Vargas, viene pasando por varios cambios desde el aspecto conceptual, liderados por José Manuel Acevedo, director que optó porque el audiovisual se volviese más cercano a la audiencia, llevando a la emisión de las siete de la noche a figuras como Dominica Duque, Mónica Jaramillo, Caterine Ibargüen y el actor Sebastián González.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín mostraron la cita que se cumplen cada año; ni en RCN, ni en Caracol

Sebastián González y Dominica Duque de 'Noticias RCN' Foto: Captura instagram @entretenimientorcn

Justamente este ‘combo’ no dejó pasar desapercibido el cumpleaños número 40 de Acevedo, mandándole besos y abrazos al cierre de la emisión de la noche del pasado viernes 11 de abril, todo esto mientras José estaba en Barranquilla cubriendo el Congreso de Naturgas.

Pero ellos no fueron los únicos, que se acordaron de celebrar este natalicio de José Manuel, ya que Inés María aprovechó su cuenta de Instagram, donde acumula 533.000 seguidores, para subir una historia junto a él, en la que le expresó: “José. Happy Birthday to you. Que sigamos celebrando muchos años más”

Inés María Zabaraín Instagram

¿Qué profesiones tienen los hijos de Inés María Zabaraín?

Sofía decidió seguirle los pasos a sus progenitores, Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaaín, y dedicarse a la comunicación y el periodismo; por su parte; Lau Maré, es el nombre artístico de la otra hija de los comunicadores, quien es graduada en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, además de ser una destacada cantante y compositora. Por su parte, el menor de la familia también estudia en Los Andes.