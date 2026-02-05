“Nunca hemos dejado de ser parceros”, Luis Alfonso dio detalles de cómo es la relación con su esposa

Luis Alfonso es uno de los cantantes más carismáticos de la escena popular, pues no solo se destaca por su talento musical, sino también por su encantador sentido del humor.Su habilidad para hacer reír a su público lo convierte en una figura entrañable en el mundo del entretenimiento, ya sea en sus presentaciones en vivo o a través de sus redes sociales.

El artista siempre encuentra la manera de compartir anécdotas divertidas y momentos cómicos que reflejan su personalidad alegre y tan cercana a su público, este es uno de los aspectos que más mueve a la gente, el poder identificarse con sus artistas y figuras preferidas.

En cuanto a su vida privada, está casado con Luisa Fernanda Pulgarín, a quien en algunas ocasiones ha descrito como su “ángel guardián” y quien es un pilar fundamental de su familia. Junto a Luisa ha construido un hogar por alrededor de nueve años, seis de ellos casados. El artista, siempre que puede, expresa su amor por su familia y sus raíces y en entrevista con Alejandro Riaño, en The Juanpis Live Show no fue la exepción, de hecho invitaron a subir a Luisa al escenario.

Junto a su esposa han conformado su familia junto a tres hijos: El menor, tiene cinco años, se llama Agustín, su única niña, se llama Laura, de nueve años, y el mayor es Jerónimo, de 10 años. Durante la entrevista, Luisa confirmaba que esa es la personalidad de Luis Alfonso, espontánea y llena de humor, esto mientras que él recordaba graciosas anécdotas juntos, sobre todo de los embarazos de su mujer, a quien describió como “vomitona”.

Mientras el público se reía, Luisa le decía al artista que no contara algunas cosas, pero el cantante seguía entre risas para indicarle a Juanpis: “¿Te digo que es lo más chimba de mi esposita?, que gracias a mi diosito no hemos dejado de set parceros, siempre hemos sido empresarios, soñadores, esposos, amantes pero siempre hemos sido parceros"

Por su parte, Pulgarín ha hablado de lo que implica se la famosa “mujer del proceso”, indicando la importancia de estar presente cuando “no hay aplausos, cámaras o escenarios” y de “creer cuando todavía no hay certezas”. Ella aplicó esto, dejando de lado su carrera como investigadora judicial para acompañar a su esposo en su sueño.

Para ella, el valor real reside en haber estado presente cuando “no había aplausos, cámaras ni escenarios”, subrayando que el verdadero compromiso es una decisión diaria: elegir a la misma persona incluso en medio del caos y los demonios personales, celebrando la lealtad por encima de las certezas económicas o la fama.