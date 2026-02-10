Maluma anuncio lanzamiento de canción junto a Yeison Jiménez con inédito video: “Este era nuestro sueño”

Yeison Orlando Jiménez fue un destacado cantautor y compositor colombiano, consolidado como uno de los máximos referentes de la música popular.Su historia de superación es ampliamente conocida, ya que antes de alcanzar el éxito trabajó durante varios años en la central de abastos Corabastos en Bogotá, vendiendo aguacates para financiar sus primeras grabaciones.

A lo largo de su carrera, logró hitos históricos para su género, como ser el primer artista de música popular en llenar el Movistar Arena (2024) y el Estadio El Campín (2025) en solitario.Lamentablemente, falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Boyacá, dejando un vacío inmenso en la industria musical colombiana.

Su partida fue sumamente dolorosa para su familia, sus fans y toda la industria del entretenimiento, que se vio conmocionada ante el inesperado hecho. Lamentablemente, el artista no pudo cumplir el compromiso que tenía para el mes de marzo con su publico, que era su segundo show en el Estadio el Campín de Bogotá, por lo que termino llevándose a cabo en la noche del 31 de enero, claro esta sin su presencia, pero manteniendo el espíritu del evento original.

A pesar de su ausencia, el concierto reunió a grandes amigos y colegas como Natalia Jiménez, Nelson Velásquez, Álex Campos, Luis Alfonso y Andy Rivera, quienes interpretaron sus éxitos más emblemáticos

La jornada fue una muestra de que el proyecto trasciende al escenario y sigue conectando con los seguidores que han hecho de estas canciones parte de su historia. Uno de los momentos que más tocó las fibras de los asistentes fue cuando se mostró al artista por medio de la inteligencia artificial interpretando sus mayores éxitos, para muchos fue una forma bastante positiva para usar esta herramienta.

Durante la promoción del concierto de Yeison en el importante estadio de la capital, el artista aseguró en vida que tendría grandes sorpresas e invitados para sus seguidores, uno de ellos al parecer era tener a Maluma a su lado, y a lo mejor dar a conocer la colaboración que tenían juntos.

Sin embargo, esto no se pudo llevar a cabo, y ahora, tras un mes de la repentina partida de Jiménez, Maluma anunció el lanzamiento de la canción que tenían juntos. Noticia que llegó acompañada con un video inédita del caldense, quien iba manejando con un fragmento de la canción, al respecto Maluma indicó: "Cómo te extrañamos hermano... Este era nuestro sueño y el jueves lo hacemos realidad..!"