Sale a la luz uno de los últimos audios de Yeison Jiménez antes de morir: “tengo muchos planes”

Cuando se cumple un mes del fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, comienzan a conocerse detalles inéditos de su legado artístico. Grabaciones nunca antes publicadas, mensajes personales y proyectos musicales que quedaron en proceso han sido revelados por personas de su círculo más cercano.

Uno de ellos es Georgy Parra, amigo y productor musical del intérprete de Destino final, quien confesó que, tras enterarse de su muerte el pasado 10 de enero, recordó que tenía una canción inédita grabada junto al artista. Aunque por diferentes motivos el tema no había sido lanzado, Parra decidió retomarlo y publicarlo como un homenaje a quien siempre confió en su talento.

El productor explicó que, aunque no fue posible realizar un video oficial, recurrió a la inteligencia artificial para recrear imágenes y acompañar el lanzamiento. Además, compartió fotografías inéditas junto a Yeison Jiménez, lo que despertó la emoción de los seguidores del cantante.

En una de las grabaciones reveladas, se escucha al propio Jiménez hablar de sus planes musicales: “Yo tengo mucha música, Georgy, muchos planes, muchas cosas en la cabeza; toca comenzar a ejecutar porque tengo mucha música, gloria a Dios. Ahí hay música por toneladas”. A lo que Parra respondió con entusiasmo: “¡Qué chimba! A romper este 2026”, y el artista cerró el intercambio con un mensaje breve pero contundente: “Amén, rey”.

Además del lanzamiento del tema inédito, Georgy Parra reveló que existe la posibilidad de que se publiquen hasta tres álbumes póstumos del cantante oriundo de Manzanares, debido a la gran cantidad de canciones que dejó grabadas durante los últimos años.

“Yo tengo gran parte de su catálogo trabajado durante los últimos años y hay música increíble guardada. Además, sé que él también tiene música con otros productores. Creo que soy quien más música tiene de él. Vamos a hacer equipo de trabajo y seguir este legado tan bonito de lo que es Yeison Jiménez”, aseguró.

Estas revelaciones reafirman que, aunque Yeison Jiménez ya no está físicamente, su música y su legado continúan vivos, con proyectos que podrían seguir conectando con su público y honrando su memoria.