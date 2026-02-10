Lina Tejeiro confesó que su crush es Ryan Castro, así fue la coqueta revelación

Lina Tejeiro es una de las actrices más reconocidas en la actuación y la farándula colombiana. Desde muy joven, ganó notoriedad por su papel de Samantha en la icónica novela“Padre e hijos”, que se emitió de 2004 a 2009. Posteriormente, su carrera dentro del entretenimiento empezaría a despegar poco a poco, hasta llegar a brillar en la exitosa serie“La Ley del Corazón” y en “Nuevo Rico, Nuevo Pobre”.

Entre las más recientes noticias entorno a la actriz, se encuentra su participación en MasterChef Celebrity 2026, nueva edición contará con una nómina amplia y variada de celebridades. Otros de los confirmados se encuentran los actores Angélica Blandón, Emmanuel Restrepo, Hugo Gómez, Jimmy Vásquez, Marcela Carvajal, Martha Restrepo, Sebastián Vega, Luciano D’Alessandro, Tuto Patiño, Víctor Tarazona, Luisa Vergara y Mariana Mozo.

También harán parte del programa figuras como Milena López, Verónica Orozco, Sebastián Villalobos, Iván Marín, Tavo Bernate, Virginia Lizcano, Robert Farah, Pautips,Emiro Navarro, Julieta Piñeres, Diana Mina, Hugo Gómez, ,Emmanuel Restrepo, entre otros, conformando un elenco que mezcla experiencia, humor y presencia digital.

Lina Tejeiro confeso cuál es su flechazo actual en cuanto a cantantes urbanos

La actriz recientemente estuvo en entrevista con Cristian Pasquel, quien le preguntó de forma directa si tenía un “crush nacional” que “le daña la mente y le provoca hacer el delicioso, si estuvieras en un mundo de fantasía dirías ese man tiene que hacerlo muy rico, lo voy hacer", expresó Pasquel.

A lo que Lina pensó por un momento, para responder: “Esta muy díficil, ah (silencio), pero porque de un tiempo para acá aw ha puesto muy guapo y lo digo con todo el respeto del mundo, Ryan Castro. Yo le dije a mi mamá, me dan ganas de hacerle el awo, awo".

El clip rápidamente se viralizó en redes, en donde muchos le indican a Lina que la entienden y que lastima que no pudiera decir que Carlos Torres o Andy Rivera, ya que ambos son sus exnovios.

Lina Tejeiro confesó que Bad Bunny le escribía pero ella lo ignoró, ¿por qué?

Durante una entrevista con Alejandro Riaño, en su personaje de Juanpis González, la llanera habló sobre su vida sentimental y mencionó que tiene acceso a una aplicación de citas exclusiva para celebridades, aunque aseguró que rara vez la usa.En ese punto, el comediante le preguntó si alguna vez había dejado en “visto” a alguien famosos y ahí vino la sorpresa.

Entre risas,Lina confesó que en 2018 Bad Bunny le escribió, pero ella jamás le respondió. “Me di cuenta mucho tiempo después, cuando lo etiqueté en una historia y apareció el mensaje. Pensé: ‘¡No puede ser! ¿Cómo no le respondí antes?’”, contó entre carcajadas. Aunque reconoce que admira su música, aseguró que el artista puertorriqueño “no es su tipo”, pues prefiere a los hombres “caribonitos”, comentario que desató risas en el público.

Para “chicanear”, como lo llamó ella, la actriz mostró los mensajes que el cantante le envió hace siete años: un emoji de brazo fuerte y un beso el 23 de febrero, otro beso el 1 de marzo y un “muchas gracias, amor” el 16 de ese mismo mes. Después de eso no hubo más interacción, y Lina confesó que ni siquiera lo sigue en redes.







